الخميس 15 فبراير 2024
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رياضة

الدوري المصري، الإسماعيلي في مهمة صعبة لاستعادة توازنه أمام سيراميكا

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، يستضيف فريق الاسماعيلى نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسماعيلية في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الإسماعيلي وسيراميكا 


يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لتحسين وضعهنا بجدول الدوري.

وتعادل الفريقين في اخر ظهور لهما بالدوري الممتاز  حيث تعادل الاسماعيلى مع المصري البورسعيدى بهدف لكل فريق فيما تعادل سيراميكا مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة الماضية له بالمسابقة.
 

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ترتيب الإسماعيلي وسيراميكا 


ويحتل الاسماعيلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم 

1- إنبي 22 نقطة
2- زد 20 نقطة
3- الاتحاد السكندري 19 نقطة
4- بيراميدز 18 نقطة
5- طلائع الجيش 18 نقطة
6- سموحة 17 نقطة
7- المصري البورسعيدي 17 نقطة
8- الأهلي 14 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة
10- الجونة 14 نقطة
11- مودرن فيوتشر 13 نقطة
12- الزمالك 11 نقطة
13- البنك الأهلي 10 نقاط
14- بلدية المحلة 10 نقاط
15- الإسماعيلي 8 نقاط
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط

مواعيد الجولة الـ12 لبطولة الدوري المصري الممتاز 

الجونة ضد المصري.. 4:00 عصرا يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الجيش ببرج العرب  2/2

سموحة ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير باستاد الإسكندرية 1/1

الاتحاد ضد طلائع الجيش.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد الإسكندرية  2/2

المقاولون ضد إنبي.. 4:00 عصرا يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد المقاولون 0/1

زد ضد بيراميدز.. 7:00  مساء يوم الأربعاء 14 فبراير باستاد القاهرة 0/0

بلدية المحلة  ضد فيوتشر.. 4:00  عصرا يوم الخميس 15 فبراير باستاد المحلة

الإسماعيلي ضد سيراميكا.. 7:00 مساء يوم الخميس 15 فبراير باستاد الإسماعيلية

الزمالك ضد فاركو مؤجلة

الأهلي ضد الداخلية مؤجلة

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الدوري المصري، طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرا من الاتحاد السكندري 2/2

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