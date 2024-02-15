تنفيذ قرار بغلق 42 محلا تجاريا في الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات والإشغالات عن الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

المستهدف من الحملة

وشملت أعمال الحملة إزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة أرض زمزم خلف مستشفى الكهرباء، ومنطقة 24 أكتوبر ومنطقة أرض الجمعيات.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

النتائج حملة الإشغالات

وأسفرت الحملات عن إزالة تعديات لتندات سيارات على أرض ملك الدولة خلف مستشفى الكهرباء، بمساحة إجمالية 2000م٢، وإزالة تندات بمنطقة 24 أكتوبر على أرض ملك الدولة بمساحة 1000م٢.

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بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لغرف على مسطح أخضر بمساحة 500 متر، بمنطقة 24 كتوبر، بالإضافة لإيقاف محاولة بناء بدون ترخيص.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

قرارات لغلق المحال غير المرخصة

كما قام الحي بتنفيذ عدد 42 قرار غلق وتشميع لمجموعة محال بنطاق الحي، حيث تم إغلاق 10 محال للإدارة بدون ترخيص، 7 لمخالفة الترخيص، 3 مخالفة النشاط، 15 لمخالفة شروط الإعلان واللافتات، 5 لعدم ترخيص الإشغالات، ومحالين لمخالفة اشتراطات السلامة.





جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وكان قد تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات والإشغالات بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

