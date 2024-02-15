"تموين الإسماعيلية" تضبط كميات من الزيت التمويني والدقيق المدعم قبل الاستيلاء عليه

‏شنت‏ مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث التموين ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

نتائج الحملات اليوم

وخلال الحملات، نجحت إدارة تموين القنطرة غرب بالتعاون مع مباحث التموين ومركز شرطة القنطرة غرب، من ضبط كمية تقدر بـ 552 زجاجة زيت تمويني، 432 زجاجة زيت حر، 11 شيكارة أرز، 9 صفائح سمن، نصف طن مكرونة، و584 كيس مسحوق بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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ضبط محل يمتنع عن البيع

بجانب ضبط أحد محلات السوبر ماركت لامتناعه عن بيع السجائر للمواطنين، وتم التحفظ على 157 علبة سجائر أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالإضافة إلى ضبط أحد مستودعات الدقيق وبحوزته 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم مفتوحة، بهدف الاستيلاء عليها وتفريغها فى شكائر أخرى، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جانب من الحملة، فيتو

مجال الرقابة التموينية

كما أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ١طو محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضر سلع مجهولة المصدر، و8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون.

مجال الرقابة على المخابز

كما تم تحرير 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 19 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 13 محضرا لعدم إعطاء بون صرف للخبز، 29 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.



وكان قد تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.



وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.



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