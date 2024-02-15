الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

التصدي لعدد من محاولات البناء المخالف في الإسماعيلية (صور) 

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تواصل الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، التصدي لمحاولات البناء المخالف، وذلك طبقا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.   

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وقف حالة بناء ببرج سكني 

ونجح قسم الإشغالات بحي ثان بإزالة مباني للدور الثاني عشر بأحد الأبراج لإقامتها بدون ترخيص، بأحد الأبراج السكنية بشارع المنصورة والسكة الحديد بمنطقة عرايشية مصر.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وفي سياق متصل، تم إزالة شدة خشبية لأعمدة صبة خرسانية، بدور أرضي بشارع الجعيص بمنطقة الشهداء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

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تنفيذ حالتيِّ إزالة لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الإسماعيلية

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتنفيذ إزالة لحالتيِّ بناء مخالف بدون ترخيص، وتم تنفيذ إزالة فورية وإيقاف أعمال بناء لمبنى من الطوب الأبيض على مساحة 60 متر تقريبًا بمنطقة الكرنك بقرية عين غصين.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

و تم تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية على مساحة 120 مترا، بمنطقة أبوبلح التابعة لقرية الضبعية، وتمت الإزالة الفورية للمخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 


وعلى صعيد آخر كان قد تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها؛ من أجل تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات والإشغالات بحي أول مدينة الإسماعيلية، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

نتائج الحملات اليوم 

وتمكنت الحملات التي تمت اليوم من خلال الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية من إزالة 22 حالة تعدٍّ وإشغال حيث تم إزالتها من شوارع حي أول.  

 

توجيهات بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات 

ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.  

 

التشديد على التعامل الفورى مع الحالات المخالفة 

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

 


 

 

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