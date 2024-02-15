الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

القومى للبحوث يطلق مبادرة بديل المستورد لتعميق التصنيع المحلي

مبادرة القومي للبحوث،
مبادرة القومي للبحوث، فيتو

أطلق المركز القومى للبحوث تحت رعاية كل من الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، وتنسيق  الدكتورة هبه عبدالمنعم الرفاعي أستاذ المنتجات الميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية ورئيس وحدة المؤتمرات، مبادرة بديل المستورد وتقديم الحلول التكنولوجية.

152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر 

جاء ذلك من خلال استهداف البرنامج الحكومي (تعميق التصنيع المحلي)  للارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وقد رصدت الدولة 152 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر حيث سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصرومن ثم إحلال المكونات المستوردة   وإيجاد بدائل محلية. 
 

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وفى  هذا السياق فإن المركز القومي للبحوث يفخر بتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات البحثية القابلة للتطبيق الصناعي لتقديم بدائل محلية للمستورد بجودة عالية ومن خامات محلية وكذلك تقديم حزم  تكنولوجية كحلول لكثير من المشكلات الصناعية والبيئية. 

 

ويضم معرض المنتجات والمخرجات البحثية بالمركز القومي للبحوث أكثر من ٢٠٠ منتج من المنتجات القابله للتطبيق من خلال  أبحاث تطبيقية  مقدمه من  14 معهدا بالمركز تتميز  بكونها مصنعة بخامات من بيئتنا المحلية، والتي تم تصنيعها ببراءات اختراع ممنوحة أو نتاج أفكار ابتكارية من علماء المركز القومي للبحوث ولها القدرة على التنافس في الأسواق المحلية بعظف تقليل العملة الصعبة المدفوعة للاستيراد وفتح أسواق لمنتجات جديدة تحت شعار صنع في مصر، وتعرض هذه المنتجات كمبادرة من المركز  لاستبدال  المنتج المحلى بالمستورد

أهداف مبادرة بديل المستورد

يذكر أن أهم أهداف هذه المبادرة هو:
- تعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي
- تسليط الضوء على الابتكارات والحلول البحثية الوطنية
- الاهتمام بمنتجات البحث العلمي المحلية كبدائل للمستورد.

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القومي للبحوث الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث المنتجات الوطنية المركز القومي للبحوث رئيس المركز القومي رئيس المركز القومي للبحوث مدخلات الانتاج

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