بحث علمي يكشف الطريقة الصحيحة لإسعاف حالة بلع اللسان

أكد بحث علمي حديث أن مصطلح بلع اللسان غير دقيق علميًا، إذ إن عضلة اللسان لا تُبلع إنما تسترخي ما يسبب رجوع اللسان للخلف مغلقًا بذلك الممرات الهوائية، وكشف البحث أن ذلك يحدث خلال بعض حالات فقدان الوعي.

كيفية إسعاف حالات بلع اللسان

وأشار البحث العلمي الجديد الذي لاقى إشادة واسعة في الأوساط الطبية إلى أن الخطوة الصحيحة والأهم في إسعاف هذه الحالة هي القيام بجر الفك السفلي للأمام مع إمالة الرأس للخلف لفتح مجرى التنفس ومنع الاختناق.



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وشدد البحث أنه يجب عدم إمالة الرأس في حالة وجود شك بكسر في العمود الرقبي.

جدير بالذكر أن بلع اللسان، هو مصطلح تردد مؤخرا خاصة مع تعرض عدد من لاعبي كرة القدم له وعلى أثره يسبب وفاة اللاعبين، وبلع اللسان المسمى العلمي له الصحيح هو ارتخاء اللسان.

وقال الدكتور محمد الشربيني رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف، إن أي إنسان يتعرض لحالة إغماء يتعرض إلى ارتخاء في جميع عضلات جسمه ومنها اللسان حيث يتعرض إلى ارتخاء في العضلات التي تمسك به حيث ينغلق ممر الهواء ويحدث الاختناق.

الإسعافات الأولية

وأضاف أنه إذا استمر وضع اللسان بذلك الوضع يتوفي الإنسان بينما إذا تم إجراء الإسعافات الاولية ومنها إرجاع الرأس للخلف لكي يبعد اللسان عن مجرى التنفس.

وتتضمن أهم الإسعافات الأولية للإنقاذ من عملية بلع اللسان الآتي:

١- يجب إمالة الرأس للخلف وجعل الذقن في أعلى مستوى

٢- فتح الفم بتحريك الفك السفلي للأسفل

٣- إخراج اللسان بطريقة السحب حيث توضع الأصابع السبابة والإبهام خلفه على شكل خطاف ويشد للخارج.

يذكر أن هيئة الإسعاف المصرية وجهت رسائل تحذير للمواطنين بشأن التجمهر حول الحوادث التي تحدث في الشوارع ويتواجد المواطنون حولها.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية أن التجمهر حول الحادث لمشاهدة أو تصوير المصابين من الظواهر السلبية التي يجب التوقف عنها لأنها تسبب عدة سلبيات منها:

١- عرقلة وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف للقيام بمهامهم.

٢- إهدار احتمالات إنقاذ حياة المصابين وتعطيل الجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ.

٣- مضاعفة الخطورة على الضحايا وأيضا على المتجمهرين في حالات كثيرة مثل الانفجارات واندلاع الحرائق.

٤- حدوث المزيد من الحوادث والتصادمات نتيجة السيارات التي تقف للمشاهدة وتعطل المرور

٥- انتهاك لحقوق وخصوصية المصابين مما يترك أثر سلبي على الجانب النفسي لديهم.

٦- تأخر حركة سير السيارات مما يلحق الضرر بالمصابين ويؤثر على فرصة نجاتهم

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