اجتماع موسع لمجلسي الحرب والحكومة الإسرائيلية لمناقشة صفقة الأسرى

صفقة تبادل الأسرى، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مجلسي الحرب والحكومة يعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

اجتماع مجلس الحرب لبحث صفقة الأسرى

ويأتي ذلك في ظل التهديدات التي أطلقتها هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بتصعيد الحراك ضد نتنياهو وحكومته في حال عدم التوصل لصفقة مع حماس لتبادل الأسرى.

وطلبت هيئة عائلات الأسرى بعقد لقاء مع أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، وذلك بعد قرابة أسبوع من إهمالهم.

وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير إسرائيلية عن زيارة سرية أجراها رئيس المخابرات الأمريكية إلى تل أبيب ولقاءه مع نتنياهو ورئيس الموساد.

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وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة، في تقرير لها، بأن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، وضعوا إطارا جديدا لاتفاق هدنة يهدف لإطلاق سراح الأسرى، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه.

نتنياهو يرفض خطة لتحرير الأسرى

وعلى الرغم من ذلك لم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار، بينما أكدت الهيئة الإسرائيلية أن الاقتراح تم وضعه من قبل رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية للعثور على الرهائن.

وقد تمت مناقشة الاقتراح مع نتنياهو عدة مرات، وفقا للتقرير، وتم طرحه مؤخرا خلال اجتماع تحضيري لمحادثات القاهرة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

الوفد الإسرائيلي يغادر القاهرة بعد مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى

وبحسب الهيئة، رفض نتنياهو الخطوط العريضة للخطة وأصدر تعليماته للثلاثي بالتوجه إلى القاهرة "للاستماع فقط" إلى المحادثات، دون تقديم أفكار جديدة أو تقديم إجابة رسمية لمطالب حماس، التي وصفها نتنياهو بـ"الوهمية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حركة حماس في غزة عاد من القاهرة إلى إسرائيل.

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