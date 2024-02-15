خطط بحثية للنهوض بقطاع النباتات الطبية، 14 توصية بختام المؤتمر الدولي لاتحاد الكيميائيين العرب

اختتم المؤتمر الدولى التاسع عشر لاتحاد الكيميائيين العرب بعنوان "آفاق العلوم التطبيقية من أجل حياة أفضل ومستدامة" اليوم الخميس فعالياته بالمركز القومي للبحوث بزيارة المعرض الدائم للمخرجات البحثية للمركز القومى لمشاهدة المنتجات البحثية القابلة للتطبيق في كل المجالات العلمية والصناعية، كما تمت زيارة المعامل المركزية بالمركز القومى للبحوث للوقوف على أحدث الأجهزة العلمية بالمركز.

توصيات المؤتمر



وتم إعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر وهى كالآتى:



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1)التأكيد علي أن علوم الكيمياء تلعب دورا هاما، حيث تعمل الكيمياء علي استثمار كل أشكال المادة وتحويلها إلي منتج اقتصادي، وبالتالي التركيز في المؤتمر القادم على المحاور التي تهتم بالجانب التطبيقي والصناعي



2) دعم الأبحاث التى تؤدي إلى دائرية الإنتاج - عن طريق تطوير تفاعلات

كيميائية وتكنولوجيات جديدة تؤدى إلى إعادة استخدام المواد الكيميائية المصنعة

وإعادة تدويرها، بحيث يكون الإنتاج والمخلفات عبارة عن حلقة مغلقة



3 ) دعم أبحاث تصنيع البوليمرات المستخدمة فى إنتاج الألياف ذات الأداء العالى والألياف الصناعية المستخدمة في المنسوجات وبوليمرات التغطية الوظيفية وبوليمرات الأغشية المستخدمة فى انتاج فلاتر التحلية والتنقية



4 ) دعم الأبحاث التى تهدف إلى ابتكار تقنيات جديدة قادرة على استهلاك موارد

طبيعية وطاقة أقل(منخفضة الكربون)، وتقليل توليد النفايات – وذلك مثل

الهيدروجين الأخضر – الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نظم توليد وتخزين

والتحكم في الطاقة - بطاريات الليثيوم - خلايا الوقود الجافة.



5 )دعم أبحاث الكيمياء التي تخدم أبحاث إنتاج الكيماويات الوسيطة والمساعدة

والملونات الوظيفية - توليد الأوزون - البوليمرات والمواد الحيوية والتركيبية -

الأقمشة التقنية والأقمشة الذكية.



6 )دعم أبحاث تشييد المركبات الدوائية ذات التأثيرات البيولوجية وأبحاث النانو والحساسات المستخدمة فى الكشف عن بقايا الهرمونات، المواد السامة والمبيدات، العناصر الثقيلة.



7 )دعم أبحاث إنتاج الخامات الدوائية والتصنيع الدوائى وخاصة المعتمدة على

المستخلصات الطبيعية



8 )التأكيد على أهمية ودعم الأبحاث التى يؤدي تطبيق نتائجها الى الحد من التغير المناخى وأهمية التكامل بين علوم الكيمياء وعلوم البيئة والعلوم الأخرى من أجل تنمية مستدامة وحياة أفضل



9 )دعم الأبحاث لتوطين التكنولوجيات النظيفة مثل تكنولوجيا البلازما والبيوتكنولوجي والصباغة والمعالجة بثانى اكسيد الكربون المسال



10 ) إنشاء منصة إلكترونية للمهتمين بعلوم الكيمياء من المصنعيين والبحاث لعرض آخر التطورات فى علم الكيمياء كذلك عرض مشاكل التصنيع والإنتاج حتى يمكن للباحثين العمل عليها وتطويرها وذلك بهدف توحيد لغة الحوار بين أعضاء هيئة البحوث من ناحية ورجال الصناعة والمستثمرين من الناحية الأخرى والتأكيد على أهمية العمل كفريق وكذلك ربط الأبحاث الجارية بالجامعات والمراكز البحثيه بالاحتياجات الفعلية التى تعتمد عليها الصناعات الكيماوية



11 )دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التي تعتمد على المبتكرات والمخرجات

البحثية والتأكيد على أن الريادة والإبداع مبدأ وعنوان العصر فى كافة مناحى الحياة وخلق منظومة تحث على الإبداع والريادة في التعليم الجامعى (الجامعات)، وأيضا مؤسسات البحث العلمى (المراكز والهيئات البحثية) ودعم كل المبادرات التى تسعى لذلك



12 )وضع خطة تكاملية بين المراكز البحثية العربية والأجنبية والحاضنات التكنولوجية الناشئة وأودية العلوم العربية ومكاتب براءات الإختراع والملكية الفكرية والتشجيع على التعاون مع الكيانات البحثية والصناعية



13 )وضع خطط بحثية للنهوض بقطاع النباتات الطبية لما يمثله هذا القطاع من

أهمية اقتصادية لجميع الدول العربية ويقدر حجم السوق العالمي للأدوية المتداولة بحوالي تريليون دولار وأن حوالى 50 % من الأدوية المتداولة في السوق والمكملات الغذائية ومواد التجميل تحتوي على مواد فعالة مستخلصة من النباتات الطبية - لذلك نوصي بتبادل الأبحاث فى هذا المجال وعمل مشروعات بحثية مشتركة للاستفادة القصوى من هذا القطاع وحفظ الأصول

الوراثية



14 )كثير من الأبحاث التي تم عرضها في هذا المؤتمر ترقى إلى التطبيق الصناعى بعد عمل دراسة على نطاق نصف صناعي وعمل دراسات جدوى لذلك اوصى المؤتمر بتطوير وحدات الإنتاج نصف صناعي وإنشاء مكتب لدراسات الجدوى تمهيدا للتطبيق الصناعي

التوصية باستمرار إقامة مؤتمر اتحاد الكيميائيين العرب الدولي للكيمياء بشكل دوري كل عامين على ان تقوم الدولة المسئولة عن رئاسة الإتحاد بتنظيم المؤتمر.