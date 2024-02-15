طريقة عمل الحجازية حلوى مصرية سريعة التحضير

طريقة عمل الحجازية، من طرق الحلويات التي أصبحت "تريند" في الفترة الاخيرة، وتصدرت محركات البحث، وأصبح يبحث عن طريقتها الكثير من ستات البيوت، وطريقة عمل الحجازية من الحلويات المصرية سهلة التحضير، وهي تتكون من عجينة محشوة بالقرفة، لذلك فيبحث عنها عشاق القرفة، مثلها مثل السينابون الشهير، وتتميز الحجازية بطعمها الرائع وسهولة تحضيرها، كما يمكنك تقديمها لأبنائك بين الوجبات الرئيسية، كوجبة خفيفة، مع كوب من الشاي أو العصير، خاصة خلال ساعات المذاكرة.

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طريقة عمل الحجازية

وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الحجازية، في خطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة

مقادير عمل الحجازية:

2 كوب دقيق سميد

2 كوب دقيق أبيض

نصف كوب سمن

نصف كوب زيت

كوب سكر

ملعقة كبيرة خميرة

كوب إلا ربع ماء

رشة ملح

الحشو:

كوب ونصف دقيق سميد

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة قرفة

1/3 كوب ماء

طريقة التحضير

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق السميد والدقيق الأبيض والسمن والزيت والسكر والخميرة والماء والملح حتى تتشكل عجينة متماسكة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر.

في وعاء آخر، اخلطي دقيق السميد والسكر والقرفة والماء حتى تتشكل عجينة متماسكة.

بعد أن تختمر العجينة، قسميها إلى قسمين.

افردي قسمًا من العجينة في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

وزعي الحشو على العجينة.

افردي القسم الثاني من العجينة وغطّي الحشو.

قطعي الحجازية إلى قطع صغيرة.

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

اخبزي الحجازية لمدة 45 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

نصائح لنجاح الوصفة:

استخدمي سمن بلدي للحصول على طعم أفضل.

يمكنك إضافة القليل من الكاكاو إلى الحشو للحصول على نكهة مختلفة.

يمكنك إضافة بعض المكسرات إلى الحشو حسب الرغبة.

طريقة عمل العزيزية

العزيزية

طريقة عمل العزيزية، من الحلويات المصرية المشهورة، في العديد من المحافظات المصرية، وتتكون من مكرونة مسلوقة وتطحن في الخلاط، وتغظى بطبقة من الحليب المحلى بالسكر والفانيلا.

مقادير العزيزية

1 كيلو ونصف لبن كامل الدسم

1 كوب ماء

1 كوب سكر

2 كيس فانيليا

2 أو 3 ملعقة سمنة بلدي أو زبدة

200 جرام مكرونة (نص كيس)

ملعقة كبيرة نشا مذاب في نص كوب حليب من كمية الحليب الكيلو ونص

طريقة التحضير:

اسلقي المكرونة جيدا، ثم اتركيها لتبرد قليلا، ثم اطحنيها، جيدا في الخلاط، حتى تصبح كالكريمة.

في قدر كبير، ضعي اللبن والماء والسكر على نار متوسطة.

قلبي باستمرار حتى يذوب السكر.

أضيفي الفانيليا والسمنة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

في وعاء صغير، اخلطي النشا مع الحليب.

أضيفي خليط النشا إلى خليط الحليب وقلبي باستمرار حتى يثقل القوام.

ضعي المكونات جميعها، على المكرونة في الخلاط، واطحني جميع المكونات جيدا

ارفعيها على النار، استمري في التقليب على النار العالية، حتى يغلظ القوام.

احضري صينية بايركس، وادهنيها بالسمنة، واسكبي فيها العزيزية، واتركيها حتى تبرد تمام، ثم ادهني وجهها بالسمنة السايحة أو الزبدة، وضعيها تحت الشواية، حتى يحمر الوجه.

اتركيها تبرد تمامًا ثم قدميها باردة.

نصائح لضمان نجاح الحجازية

للحصول على لون عزيزية ذهبي موحد، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام إلى خليط الحليب.

يمكنك إضافة المكسرات أو الفواكه المجففة إلى العزيزية حسب الرغبة.