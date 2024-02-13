طريقة عمل الجلاش الحلو، أرخص وألذ تحلية

طريقة عمل الجلاش الحلو، من أسهل طرق الحلويات الشرقية التي يمكن أن تنفذها ستات البيوت بكل سهولة في البيت، لتحلية لذيذة وسريعة التحضير، كما أن طريقة عمل الجلاش الحلو تعد من أرخص الحلويات على الإطلاق، فسعر لفة الجلاش نصف كيلو تبدأ أسعارها من 16 جنيها، والتي تكفي لأسرة عدد أفرادها 6 أفراد، ويمكنك إعداده بأي حشوة حسب إمكانياتك، بمختلف أنواع المكسرات، أو بالكريمة البيتي، والتي تصنع باللبن والنشا، كما أنه يمكنك عمله بلا أي حشوات، فقط يمكنك لفه في شكل أصابع، ولن يكلفك وقتها إلا ثمن لفة الجلاش، ومقدار قليل من السمن، مع 2 كوب من السكر لعمل الشربات، فقط، في حين أنه يباع في المحلات بأضعاف تكلفته في البيت.

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طريقة عمل الجلاش الحلو بأبسط خطوات



ويعد الجلاش الحلو من الحلويات العربية الشهيرة، غير المكلفة، كما أن الجلاش من أصناف الحلويات سهلة التحضير، والتي يمكن حشوها بمختلف الحشوات، كما يمكن تقديم الجلاش بدون حشو.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الجلاش الحلو، بأكثر من حشوة.



طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشوة



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو.



لفة جلاش

سيرب

قرفة

سمنة



خطوات عمل الجلاش الحلو بدون حشو



رصى الجلاش طبقات فى صينية الفرن ثم يدهن بالسمنة المذابة بين الطبقات.

استمري بوضع الطبقات من فوق مع السمنة، ثم يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى لمدة 20 الى 25 دقيقة على درجة حرارة 180

ثم يرفع ويسقى بالشربات البارد ويزين بالقرفة، ويقطع مثلثات ويقدم بالهنا.



طريقة عمل الجلاش الحلو بالقرفة والمكسرات



جلاش بالقرفة

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الجلاش بالمكسرات والقرفة.



مكونات الجلاش الحلو بالقرفة والمكسرات



لفة جلاش

مكسرات

سيرب

قرفة

جوز هند مبشور

سمنة



خطوات عمل الجلاش الحلو بالمكسرات

قومى بفرم المكسرات فى الكبة مع القرفة

رصى الجلاش طبقات فى صينية الفرن ثم يدهن بالسمنة المذابة بين الطبقات ويحشى بالمكسرات

استمرى بوضع الطبقات من فوق مع السمنة ثم يدخل الفرن حتى يكتسب اللون الذهبى لمدة 20 إلى 25 دقيقة على درجة حرارة 180

ثم يرفع ويسقى بالشربات البارد ويزين بالقرفة وجوز الهند ويقطع مثلثات ويقدم بالهنا.



طريقة عمل تشيز كيك الجلاش



ولأن التشيز كيك والجلاش من الحلويات اللذيذة، والتي يعشقها الجميع، تقدم الشيف آسيا الصنفين في وصفة واحدة، وهي تشيز كيك الجلاش، وهي من الوصفات اللذيذة، والتي يمكنك صنعها بنفسك في البيت.



مكونات عمل الجلاش الحلو بتشيز كيك

٦٠٠جرام جبن كريمي

١٠٠جرام ساور كريم

٣ بيضات

كوب سكر

كوب فستق، مفروم

ملعقة صغيرة فانيلا

علبة ورق جلاش

زبدة مذابة



للشربات:

كوب سكر

كوب ماء

نصف ليمونة، معصورة



للتزيين:

فستق مجروش

ورد جوري مجفف





خطوات عمل تشيز كيك الجلاش



في وعاء عميق، تخفق الجبن مع السكر والساور كريم ويضاف البيض واحدة تلو الأخرى، ثم الفانيلا ويخفق المزيج جيدًا.

ثم يضاف الفستق المجروش للخليط ثم يترك المزيج جانبًا.

ويدهن قالب التشيز كيك بقليل من السمن المذاب، ثم ترص بضع ورقات من الجلاش (حوالي ٨ ) مع مراعاة قطع الجلاش بشكل دائري ورفع الجوانب قليلًا.

يسكب مزيج الجبن فوق الجلاش بعد ان يتم دهن الجلاش بالزبد المذاب.

يغطي الخليط بنفس الكمية والطريقة بالجلاش، ثم يدهن بالزبد المذاب.

تقطع أوراق الجلاش العلوية لقطع بحذر؛ لإعطاءها شكل قطع الحلوى ويسهل تقطيعها بعد الخروج من الفرن.

يخبز القالب في فرن مسخن مسبقًا درجة حرارته ٢٠٠ مدة ٦٥ دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي ويتماسك خليط الجبن.

يغلى السكر والماء والليمون في وعاء، ثم عند الغليان يضاف عصير الليمون ويرفع الكل من على النار.

يسقى التشيز كيك بالمزيج ثم يترك بالثلاجة ٤ ساعات قبل التقديم.





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