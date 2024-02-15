شفط تجمعات مياه الأمطار بمركز ومدينة القنطرة شرق الإسماعيلية (صور)

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعامل مع تراكمات مياه الأمطار.

شفط مياه الأمطار

حيث تم شفط وسحب مياه الأمطار بمختلف المناطق بالمدينة بالإضافة إلى استمرار تواجد الفرق في شوارع المدنية وذلك تحسبا لسقوط الأمطار مرة أخرى.

جانب من أعمال شفط مياه الامطار، فيتو

جانب من أعمال شفط مياه الأمطار، فيتو

محافظ الإسماعيلية يوجه بالتعامل مع مياه الأمطار

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على ضرورة التعامل السريع مع التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء وسرعة تحرك كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.



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وكان قد أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أننا مستعدون لموجة الطقس السيئ، مع رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة الثلاث، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

جانب من أعمال شفط مياه الامطار، فيتو

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الايام المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية التى تمر بها محافظات القناة، مع وضع خطة عاجلة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادى أي أحداث طارئة متوقعة خاصة بمرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى على مستوى محافظات القناة الثلاث.

جانب من أعمال شفط مياه الأمطار، فيتو

جانب من أعمال شفط مياه الامطار، فيتو

مراجعة أعمال الصيانة

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت إنه تمت مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، وسيارات شفط المياه، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتنفيذ خطط الطوارئ.

استمرار تطهير الشبكات

وأضاف رئيس مياه وصرف صحي القناة، على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحى ومصافي الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، لحين تحسن الطقس، مع تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم التشديد والتنبيه علي مديري المناطق، ومديري الإدارات في كافة قطاعات الشركة «التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات» في محافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالتواجد في مواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول، لافتا إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة مدربين على كيفية التعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار والسيول أو أي أزمات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.



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