نتنياهو يتوعد بعملية قوية في رفح

توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأربعاء بعملية قوية في رفح بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر.

إسرائيل تهدد بمواصلة هجومها علي رفح

وهدد نتنياهو بإن إسرائيل ستواصل هجومها على حركة حماس في رفح.

وذكر نتنياهو على حسابه على تطبيق تيليجرام بأن "إسرائيل ستواصل القتال ويشمل هذا تحركا قويا في رفح أيضا بعد أن تسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

عملية برية إسرائيلية في رفح

جاءت هذه التصريحات فيما تستمر المفاوضات للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس الأربعاء في القاهرة وسط مخاوف من عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح.

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ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1,4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها بريا.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية أدت وفق ما أعلن إلى تحرير رهينتين إسرائيليتين، لكنها خلفت حوالى مئة شهيد في الجانب الفلسطيني.

وفي السياق، أعلن مكتب نتنياهو، أن إسرائيل لم تتلق أي مقترحات جديدة من حركة حماس بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع، خلال المفاوضات التي جرت في القاهرة.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء: "لم تتلق إسرائيل أي مقترحات جديدة من حماس للإفراج عن رهائننا خلال مفاوضات القاهرة".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "والا" الإسرائيلي،بأن نتنياهو قرر عدم إرسال وفد إسرائيلي إلى القاهرة للمشاركة في مزيد من المشاورات حول المضي قدمًا نحو اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن.

من جهته، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء حماس الى إبرام هدنة سريعا خصوصا لتجنب هجوم على رفح سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا.