ألمانيا: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية

رفح الفلسطينية، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إن أي هجوم إسرائيلي على رفح، التي يلوذ بها 1.3 مليون شخص، سيكون كارثة إنسانية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

هجوم اسرائيلي علي رفح

وأضافت بيربوك، في مؤتمر صحفي في القدس خلال زيارتها إلى إسرائيل، ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية، ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن، إذا شن جيش الإحتلال سرائيلي هجوما على رفح في هذه الظروف، سيكون ذلك كارثة إنسانية.

وأفادت قناة "العربية" في نقلا عن مصادر، بأن مصر أبلغت إسرائيل بضرورة تنفيذ هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان المقبل.

رفض أي عمليات في رفح الفلسطينية

ولفتت القناة إلي أن المسئولين المصريين أبلغوا نظرائهم في إسرائيل بضرورة العمل علي إنجاح المفاوضات، وإبلاغ تل أبيب رفض القاهرة اجتياح جيش الاحتلال أو قيامه بأي عملية في رفح الفلسطينية.

من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، حركة المقاومة (حماس) إلى سرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى من أجل تجنب هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح قد يسفر عن آلاف الضحايا.

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صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أكد أن سرعة إنجاز الصفقة تجنب الشعب الفلسطيني كارثة أخرى لا تقل خطورتها عن نكبة عام 1948.

وطالب أبومازن الولايات المتحدة و"الدول العربية الشقيقة" بالعمل بجدية لإنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب التي وصفها بالمدمرة.

وغادر الوفد الإسرائيلي القاهرة دون التوصل إلى تقدم ملموس فيما يتعلق باتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير لها، اليوم، أن القضايا التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاقات بين إسرائيل وحركة حماس خلال اجتماع القاهرة، مشيرة إلى أن المفاوضات لم تنهار.

وكانت القمة التي عقدت في القاهرة، وحضرها وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز وممثلي الوسطاء مصر وقطر، اختتمت الليلة الماضية.

الوفد الإسرائيلي يغادر القاهرة

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن المفاوضات انتهت دون تقدم ملموس أو انفراج، وأنه لا تزال هناك فجوات بين إسرائيل وحماس، لكنهم أوضحوا أن المفاوضات لم تنهار وستستمر في الأيام المقبلة.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة إن الخلافات بين إسرائيل وحماس تدور حول عدد من القضايا، من بينها مدة وقف إطلاق النار وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح كل أسير إسرائيلي.