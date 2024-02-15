الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

 تشهد الإسكندرية أمطارا مستمرة متفاوتة الشدة من متوسطة لـ غزيرة على مختلف المناطق، مع استمرار الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس الشركة تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها بمناطق شرق ومنتزه أول وثانٍ.

وأكد "نافع" استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ما يزيد عن ١٨٠ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات جرفتها مياه الأمطار نحو الشنايش.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى وعلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.
 

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