أفعاله تجلب العار، تفاصيل محاكمة مشجع بريطاني متهم بإهانة محمد صلاح

عاقبت محكمة بريطانية، مشجعًا لنادي إيفرتون، متهما بإهانة محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

مشجع بريطاني يهين محمد صلاح

وفي التفاصيل، قضت محكمة بريطانية، أمس الأربعاء، بحرمان مشجع لنادي إيفرتون من دخول الملاعب لمدة 3 سنوات ،بعد توجيه إهانات عنصرية بحق محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا الوطني، فيما اعترف الشاب العشريني بأنه أحمق في وصف فعلته.

وكان المشجع البريطاني، جويل باروايز، صاح ووجه إهانات عنصرية تجاه محمد صلاح في مباراة الفريقين يوم 21 أكتوبر الماضي، وذلك بعد الإعلان عن تشكيلة ليفربول الذي انتصر في ديربي "ميرسيسايد" بفضل هدفي صلاح نفسه.

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مشجع إيفرتون يعترف بالحماقة فى حق صلاح

ووفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لمتابعة القضية، أن المشجع اعترف بتوجيه إهانات عنصرية بحق محمد صلاح، وتم ضبطه من خلال الكاميرات، واعترف لاحقا بفعلته بعدما أنكر أكثر من مرة، وقال: فعلت ذلك لأنني أحمق.

وقررت المحكمة منعه من الاقتراب لأي مباراة يلعبها نادي إيفرتون أكثر من ميل واحد، وكذلك لا يقترب من محطة "ليفربول لايم ستريت" في أيام المباريات، ويجب عليه تسليم جواز سفره عندما تقام مباريات دولية خارج المملكة المتحدة.

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ونقلت "بى بى سي" عن المدعية العامة أنجيلا كونلان قولها: تصرف المشجع تجاه محمد صلاح مشين للغاية، ولا شك في أنه يعتبر نفسه مشجعًا مخلصًا لـ إيفرتون، لكن أفعاله تجلب العار لناديه المفضل.

يشار إلى أن نادي وست هام البريطانى كان قد منع أحد مشجعيه في 2020 من دخول ملعبه بسبب إساءات عنصرية وجهها للنجم محمد صلاح في مباراة جمعت الفريق بمدينة ليفربول.