كيف تؤثر بيانات البطالة ومبيعات التجزئة على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي؟

يتابع الجميع نتائج بيانات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة الأمريكية، لما لها من تأثير ملحوظ على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير سعر الفائدة خلال اجتماعاته القادمة، ومدى مساهمة هذه المؤشرات في تخلي الفيدرالي الأمريكي عن سياسته النقدية المتشددة والبدء في سلسلة خفض سعر الفائدة.

بيانات البطالة الأمريكية على عكس التوقعات

وجاءت التقارير والبيانات الخاصة بإعانات البطالة ومبيعات التجزئة الأمريكية مخالفةً لتوقعات الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين بشأن توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي في قراره المرتقب خلال اجتماعه القادم.

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بيانات البطالة، فيتو

معدلات أقل من التوقعات

وسجلت طلبات إعانات البطالة الأمريكية 212 ألف طلب في الأسبوع الماضي، بمعدلات أقل من التوقعات والتي وصلت إلى 219 ألف طلب، لترتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 218.5 ألف، بعد أن سجل الأسبوع قبل الماضي 212.75 ألف طلب.

تراجع مبيعات التجزئة الأساسية لهذه النسب

وبالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية نجد أنها تراجعت بمعدل شهري لتصل إلى 0.6-%، لتخالف التوقعات والتي كانت تشير إلى 0.2%، نظرًا لحالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية.

تعليق صندوق النقد

جدير بالذكر، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أوضحت أن الاقتصاد العالمي يستعد لسيناريو الهبوط الناعم، حيث أنه من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، والتخلي عن سياسته النقدية المتشددة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضافت: "إن تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على المنطقة متزايد، لكن تأثيره على النطاق العالمي الأوسع محدود بشكل واضح، حتى مع تعطل عمليات الشحن في البحر الأحمر، بسبب الاضطرابات التي يمر بها خلال الفترة الحالية، عقب هجمات الحوثيين على السفن التجارية ورد الجانبين الأمريكي والبريطاني عسكريًا على هذه الهجمات".