الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

كيف تؤثر بيانات البطالة ومبيعات التجزئة على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي؟

بيانات إعانة البطالة،
بيانات إعانة البطالة، فيتو

يتابع الجميع نتائج بيانات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة الأمريكية، لما لها من تأثير ملحوظ على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير سعر الفائدة خلال اجتماعاته القادمة، ومدى مساهمة هذه المؤشرات في تخلي الفيدرالي الأمريكي عن سياسته النقدية المتشددة والبدء في سلسلة خفض سعر الفائدة.

 

بيانات البطالة الأمريكية على عكس التوقعات

وجاءت التقارير والبيانات الخاصة بإعانات البطالة ومبيعات التجزئة الأمريكية مخالفةً لتوقعات الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين بشأن توجهات البنك الفيدرالي الأمريكي في قراره المرتقب خلال اجتماعه القادم.

Advertisements

بيانات البطالة، فيتو 

معدلات أقل من التوقعات

وسجلت طلبات إعانات البطالة الأمريكية 212 ألف طلب في الأسبوع الماضي، بمعدلات أقل من التوقعات والتي وصلت إلى 219 ألف طلب، لترتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 218.5 ألف، بعد أن سجل الأسبوع قبل الماضي 212.75 ألف طلب.

 

تراجع مبيعات التجزئة الأساسية لهذه النسب

وبالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية نجد أنها تراجعت بمعدل شهري لتصل إلى 0.6-%، لتخالف التوقعات والتي كانت تشير إلى 0.2%، نظرًا لحالة عدم الاستقرار التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية.

 

تعليق صندوق النقد 

جدير بالذكر، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أوضحت أن الاقتصاد العالمي يستعد لسيناريو الهبوط الناعم، حيث أنه من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، والتخلي عن سياسته النقدية المتشددة  خلال النصف الثاني من العام الجاري.

txt

رئيس البنك الدولي: ملتزمون بوضع خارطة طريق لتنمية الاستثمار في فلسطين

txt

البنك الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يسير على خطوات التعافي

وأضافت: "إن تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على المنطقة متزايد، لكن تأثيره على النطاق العالمي الأوسع محدود بشكل واضح، حتى مع تعطل عمليات الشحن في البحر الأحمر، بسبب الاضطرابات التي يمر بها خلال الفترة الحالية، عقب هجمات الحوثيين على السفن التجارية ورد الجانبين الأمريكي والبريطاني عسكريًا على هذه الهجمات".

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاقتصاد العالمي أسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى مبيعات التجزئة الأساسية البطالة الأمريكية بيانات البطالة الأمريكية البنك الفيدرالي الأمريكي الاحداث الجيوسياسية صندوق النقد الدولي

مواد متعلقة

عضو الفيدرالي الأمريكي: ليس من الضروري خفض سعر الفائدة الوقت الحالي لهذا السبب

صندوق النقد الدولي يكشف توقعات الاقتصاد العالمي للمرة الثانية خلال 3 شهور، يخفض نمو مصر إلى 3%، وأسعار النفط تسجل 79 دولارا للبرميل في 2024

بعد زيادة التوقعات بارتفاع معدل البطالة العالمي لهذه النسب، تعرف على الدول المتأثرة ومصير معدلات النمو

ارتفاع بيانات إعانات البطالة الأمريكية لتسجل 217 ألف طلب

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

دوري أبطال أفريقيا، القائم يحرم شباب بلوزداد من هز شباك الأهلي بعد 60 دقيقة

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين

المزيد
الجريدة الرسمية