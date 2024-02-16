تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البابا القديس ألكسندروس الثاني

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة البابا القديس ألكسندروس الثاني البطريرك الثالث والأربعين من بطاركة الكرازة المرقسية.

قصة البابا القديس ألكسندروس الثاني

سنة 445 للشهداء ( 729م )، تنيَّح البابا القديس ألكسندروس الثاني البطريرك الثالث والأربعون من بطاركة الكرازة المرقسية. وُلِدَ هذا القديس في قرية بنا بالمحلة الكبرى، وتربَّى على التقوى والفضيلة ومحبة الانفراد، ثم مضى وترَّهب بدير الباتيرون أي دير الآباء الذي كان معروفًا بدير الزجاج. فعاش في نسك وصوم وصلاة حتى ذاع صيت فضائله.

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ولما خلا الكرسي البطريركي بنياحة البابا سيمون الأول، أجمعت الآراء على اختيار الراهب القس ألكسندروس فرسموه بطريركًا يوم 30 برمودة سنة 420 للشهداء ( 704م )، وكانت أيامه الأولى هادئة، غير أن الشيطان أثار الحرب على الكنيسة، فأساء الوالي معاملة المسيحيين، وقبض على البطريرك ولم يتركه حتى جمع له ثلاثة آلاف دينار.

ولم تَدُمْ رئاسة هذا الوالي طويلًا ولكن قام بعده من هو أشرّ منه، فازدادت أحوال المسيحيين سوءًا وتكررت الغرامات والمضايقات مع أربعة ولاة آخرين. وكانت المحاربات من داخل الكنيسة أيضًا ومن الخلقيدونيين كذلك. واحتمل البابا كل هذه الآلام مصليًا ومتضرعًا للرب حتى تنيَّح بسلام.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الأديرة المصرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا لبعض الملفات المسؤول عنها نيافته.

البابا تواضروس يدعو مجلس كنائس مصر للاجتماع بدير الأنبا بيشوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأعضاء الأمانة العامة ولجنة الكهنة والرعاة بالمجلس.

عرض وفد مجلس كنائس مصر على قداسة البابا تواضروس تقريرًا عن عملهم خلال الفترة الماضية.

ودعاهم قداسة البابا تواضروس لعقد المؤتمر السنوي للجنة الكهنة والرعاة المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، كما أعطاهم قداسة البابا تواضروس توجيهات ونصائح لإبراز عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

البابا تواضروس يتابع العمل الرعوي في كنيسة الملاك بشيراتون

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا، مع المجلس الجديد لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، التي تخضع للإشراف المباشر لقداسة البابا، وهو أول لقاء لقداسته مع المجلس الذي تم انتخابه مؤخرًا.

رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بأعضاء المجلس متمنيًا لهم التوفيق في خدمتهم، ثم استمع لعرض تضمن رؤية المجلس الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بخدمات الكنيسة وأنشطتها التي تتسم بالاتساع والتنوع، إلى جانب مشروعاتها الخدمية المختلفة.

وأشاد قداسة البابا تواضروس الثاني برؤيتهم وقدم لهم بعض النصائح، ووعد بعقد لقاءات على فترات متقاربة معهم للمتابعة ودعم إنجاز خططهم لخدمة الكنيسة.

البابا تواضروس يتابع العمل الرعوي في إيبارشية الأقصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا يوساب طلب مشورة قداسة البابا تواضروس الثاني في عدد من الأمور الخاصة بخدمته الرعوية في الأقصر.