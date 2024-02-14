منتخب الشاطئية يختتم تدريباته قبل مواجهة الإمارات غدا فى كأس العالم (صور)

منتخب الشاطئية، أنهى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريباته استعدادا لمواجهة الإمارات غدا الخميس ١٥ فبراير فى افتتاح بطولة كأس العالم.

وشهدت التدريبات ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفنى خاصة بعد ظهور الجميع بمستوى مرضى للغاية

أبو الوفا يبلغ رسالة اتحاد الكرة للاعبين

وحرص محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ورئيس البعثة، على نقل رسالة دعم ومساندة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام للمنتخب فى البطولة لرفع الحالة المعنوية للاعبين قبل مباراة الغد.

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وأكد أبو الوفا ثقة المجلس فى لاعبى المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق نتائج مرضية فى كأس العالم.

خاض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريبه الأساسى فى دبى، استعدادا لخوض مباراة الافتتاح أمام الإمارات فى افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، يوم الخميس المقبل.

استبدال حسام باولو

واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي، بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.

مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم للكرة الشاطئية

وسيقص منتخب مصر شريط مبارياته في البطولة أمام منتخب الإمارات منظم البطولة.



وتسعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات منتخب الشاطئية باليوم والساعة على النحو التالي:

مصر ضد الإمارات – الخميس 15 فبراير – الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة

مصر ضد إيطاليا – السبت 17 فبراير - الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة

مصر ضد أمريكا – الإثنين 19 فبراير - الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا وديا

تعادل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما في الإمارات.

وجاء في ختام التجارب الودية لمنتخب الشاطئية المصري قبل انطلاق مبارياته في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.