تشكيل الإسماعيلي لمباراة سيراميكا في الدوري الممتاز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش لمواجهة ضيفه سيراميكا، مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد نصر ومحمد دسوقي وحاتم سكر وعصام صبحي.

خط الوسط: محمد بيومي ونادر فرج ومحمد حسن وعمر الساعي.

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وإيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى وحمدي النقاز ومحمد عمار وعبد الله حسني ومحمد عبد السميع وعلي الملواني ومحمد زيدان.

Advertisements

تشكيل سيراميكا ضد الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد قندوسي - صديق أوجولا - فيفور أكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء: علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا.

ترتيب الإسماعيلي وسيراميكا

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

فوز بلدية المحلة على فيوتشر

الدوري المصري، خطف فريق بلدية المحلة فوزًا غاليًا من نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جرت على استاد غزل المحلة، ضمن لقاءات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

سجل إسلام مرزوق هدف بلدية المحلة في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة 38.

في الدقيقة 19 جاءت أول كرة خطر في المباراة بعد رأسية أنيسي لاعب بلدية المحلة ولكن تصدى لها جنش بنجاح.

وأرسل كجالي درامي لاعب مودرن فيوتشر عرضية خطيرة في الدقيقة 26 ولكن وصلت سهلة لحارس بلدية المحلة محمود ماهر.

وفي الدقيقة 28 نفذ عبدالكبير وادي ركلة ركنية لصالح فيوتشر ووصلت داخل منطقة الجزاء وأبعدها حارس البلدية عن مناطقة الخطورة.

وجاءت الدقيقة 38 لتشهد الهدف الأول لصالح بلدية المحلة بمهارة عالية من إسلام مرزوق بعدما راوغ محمود جنش حارس فيوتشر أكثر من مرة، ليسكن الكرة في الشباك، لتصبح النتيجة 1-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم بلدية المحلة على مودرن فيوتشر بنتيجة 1-0.

وأطلق غنام محمد لاعب فيوتشر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن أبعدها الحارس محمود ماهر إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 89 تلقى عبدالرحمن سمانة لاعب بلدية المحلة بطاقة حمراء بعد الحصول على إنذارين، ليستكمل الفريق الدقائق الأخيرة بـ10 لاعبين.