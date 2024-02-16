خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "حق الطفل والنشء ورعايته"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة تحت عنوان، "حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات".

نص خطبة اليوم الجمعة

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص خطبة اليوم الجمعة الذي جاء كالتالي:

قافلة دعوية إلى شمال سيناء

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (5 – 6 شعبان 1445هـ)، الموافق: (15- 16/2/2024م)، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وأمين فتوى وباحث شرعي بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات"

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قافلتان دعويتان إلى كفر الشيخ والبحيرة

وتنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (كفر الشيخ – البحيرة)، يوم الجمعة القادمة: (6 شعبان 1445هـ)، الموافق (16/2/2024م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر، وخمسة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: (حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات)، وذلك على النحو التالي: أولًا: مديرية أوقاف كفر الشيخ (سيدي غازي)