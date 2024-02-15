الخميس 15 فبراير 2024
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صحة ومرأة

بلمسة واحدة من هذا القناع تحصلي على بشرة ناصعة البياض

تفتيح البشرة، فيتو
تفتيح البشرة، فيتو

تفتيح البشرة يعيد جمال البشرة ويخلصها من آثار الشمس والتصبغات والبقع الداكنة، لذا تهتم الفتيات كثيرا به، لأنه يجعل البشرة فى قمة جمالها مايزيد من جمال صاحبتها.

وتفتيح البشرة لا يكون من خلال كريمات التفتيح التى تجهد البشرة وغير فعالة، بل من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وتفتح لونها.

قناع طبيعي لتفتيح البشرة 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتفتيح البشرة فى وقت قياسي.

المكونات:-

ملعقة جل صبار

ملعقة عسل نحل

ملعقة أرز مطحون

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منقوع اللبان الدكر

الطريقة:-

  • نحضر ملعقة لبان دكر ويراعى أن تكون حباته فاتحة اللون.
  • ثم نغسل اللبان الدكر وننقعه فى كوب ماء ساخن ليلة كاملة.
  • ثم نصفيه ونأخذ السائل الناتج.
  • نحضر بولة عميقة ونضع بها جل الصبار والعسل والأرز المطحون.
  • ثم نضيف القليل من منقوع اللبان الدكر ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا.
  • الكمية المتبقية من القناع تحفظ في الثلاجة وصلاحيتها 3 أيام.
قناع طبيعي لتفتيح البشرة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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بمكونات بسيطة اجعلي بشرتك أكثر نضارة في 5 دقائق فقط

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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