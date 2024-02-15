الخميس 15 فبراير 2024
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أخبار مصر

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمى للسرطان وتوضح طرق الوقاية

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 نظم قسم الأورام بطب عين شمس ندوة حوارية توعوية للاحتفال باليوم العالمي للسرطان، ويأتي ذلك في إطار النشاط العلمي والحرص المجتمعي لكلية طب عين شمس، وذلك تحت رعاية أ.د.على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس وأ.د.هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة.

طب عين شمس  تحتفل باليوم العالمى للسرطان وتوضح طرق الوقاية

و بمشاركة لبنى عز العرب أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام وأ.د.نشوى فؤاد مدرب الصحة العامة (Health Coach) ونرمين مصطفى مدرس علاج الأورام وبحضور وجيدة أنور أستاذ قسم طب المجتمع وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة كلية الطب وموظفيها.

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افتتحت أ.د.هالة سويد الندوة بتوضيح الدور الحيوى المقدم من مستشفيات جامعة عين شمس فى الكشف المبكر وعلاج الأورام والمساهمة بالمبادرات الرئاسية والإهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بجميع الأقسام كأولوية بخطة تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

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حيث استهلت أ.د.لبنى عز العرب الندوة بإلقاء محاضرة عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة عن الكشف المبكر وعلاج السرطان.

كما أوضحت أ.د.نشوى فؤاد كيفية الوقاية من الأورام باتباع نظام صحى سليم ثم تبع ذلك مناقشة مفتوحة بالاجابة عن أسئلة الحضور بصورة مبسطة للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان.

ومن الجدير بالذكر  أن اليوم العالمي للسرطان هي مبادرة عالمية لزيادة التوعية بمرض السرطان تحت شعار ( سد فجوة الرعاية )، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويًّا من خلال زيادة وعي الأفراد والمجتمع وتؤكد على أهمية الوقاية من السرطان والكشف المبكر وتوفير كل سبل العلاج للمرضى.

تضمنت الندوة حوارات نقاشية  بأهمية التوعوية المجتمعية بالحياة الصحية السليمة وأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية مثل السرطانات وأمراض القلب والسكر والتنوية عن وجود عيادة الكشف المبكر عن الأورام بقسم علاج الأورام والتركيز علي حملات توعوية مختلفة واسعة النطاق تهدف الي رفع الوعي وتعزيز النمط الصحي السليم  وأهمية الكشف المبكر للوقاية ولتقليل خطر الإصابة بالسرطان، مع حضور أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة والطلاب والعاملين بالكلية بطب عين شمس.

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عين شمس التوعية بمرض السرطان السرطان الكشف المبكر عن السرطان المبادرات الرئاسية الوقاية من السرطان اليوم العالمي للسرطان جامعة عين شمس

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