استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور الخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا.د حنان كامل عميد كلية الآداب.

سفير أذربيجان في زيارة لجامعة عين شمس

شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات الأذربيجانية في مختلف التخصصات، وكذلك تبادل الزيارات بين الاساتذة والطلاب.

حيث ابدي الدكتور الخان بولوخوف

سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة

إعجابه بمبني الابتكار وريادة الأعمال

وفكرة وجوده بالجامعة مما يعكس اهتمام جامعة عين شمس بالابتكار وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

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سبق هذا اللقاء زيارة السفير الأذربيجاني لكلية الآداب حيث كان في استقباله أ. د حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، بحضور أ. د محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ. د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ. د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تمت مناقشة تقديم منح أكاديمية للطلاب واستقدام أساتذة زائرين لتعليم اللغة الأذرية، ومن الجانب الأخر تعليم اللغة العربية.



أعقب ذلك جولة بالكلية للإطلاع على أعمال الإحلال والتجديد في القاعة الدراسية الكائنة في الدور التاني والمهداه من جمهورية أذربيجان لكلية الآداب، والتي تم الانتهاء من تجهيزها مؤخرا.



وقد أشاد سفير أذربيجان بالأعمال الإنشائية التي أجريت بالقاعة، ثم تفقد برفقة أ. د حنان كامل والسادة الوكلاء مكتبة الكلية الكائنة بالدور الأرضي للإطلاع على الكتب النادرة، والمراجع العلمية القيمة التي تزخر بها كلية الآداب.