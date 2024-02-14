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أخبار مصر

عميدة آداب عين شمس تستقبل سفير جمهورية أذربيجان

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبلت اليوم حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس سفير جمهورية أذربيجان الخان بولخوف، واليمار المستشار المالي بالسفارة.

عميدة آداب عين شمس  تستقبل سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة


وذلك بحضور  محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة0.


وناقش الجانبان التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب، وبين جامعات جمهورية أذربيجان من خلال التبادل الطلابي وتبادل الأساتذة، وتقديم منح أكاديمية للطلاب واستقدام  أساتذة زائرين لتعليم اللغة الأذرية، ومن الجانب الأخر تعليم اللغة العربية.

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واطلع  السفير على أعمال الإحلال والتجديد في القاعة الدراسية الكائنة في الدور التاني والمهداة من جمهورية أذربيجان لكلية الآداب، والتي تم الانتهاء من إعدادها مؤخرا.

 


وقد أشاد معالي السفير بالأعمال الإنشائية التي أجريت على القاعة، ثم تفقد سيادته برفقة أ. د حنان كامل  والسادة الوكلاء مكتبة الكلية الكائنة بالدور الأرضي للإطلاع على الكتب النادرة، والمراجع العلمية القيمة التي تزخر بها كلية الآداب.


وأعقب الجولة لقاء مع الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تم فيه استعراض أوجه التعاون بين كليات الجامعة وبين الجامعات الاذرية، على أن يتم لقاء آخر يتم فيه طرح عدد من الاتفاقات مع الجانبين.

وفي نهاية اللقاء قدم معالي السفير الخان بولخوف الشكر للسيد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب.

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