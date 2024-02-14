الجيزة: غدا انتظام الدراسة بجميع أحياء المحافظة ولا صحة لتعطيلها بسبب الطقس

نفى مصدر مطلع بمحافظة الجيزة، ما تردد عن تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بالتزامن مع تعطيل الدراسة في محافظتي الإسكندرية ومطروح بسبب تقلبات الطقس، وأكد انتظام العملية الدراسية بمختلف مدارس المحافظة، مؤكدا أن غدا الخميس يوم دراسي عادي.

حالة الطقس غدا الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على جنوب الصعيد وسيناء، شديد البرودة ليلا.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19



6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18



بنها:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18



الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17



العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16



مطروح:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 15



سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 17



كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 12



نخل: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 18



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20



السويس:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20





تعطيل الدراسة غدًا بالإسكندرية

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الخميس 15 فبراير.



ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



تعطيل الدراسة غدا الخميس بمطروح

وفي سياق متصل، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



ومن جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من الأربعاء 14 فبراير وحتى الجمعة 16 فبراير 2024.