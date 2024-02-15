الخميس 15 فبراير 2024
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اقتصاد

التصديري للملابس: اشتراك 16 شركة مصرية بمعرض ماجيك شو في أمريكا

المجلس التصديري للملابس،
المجلس التصديري للملابس، فيتو

أعلنت  ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مشاركة المجلس بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات Trade/Usaid بوفد يضم 16 شركة في معرض الماجيك شو في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2024.

وأوضحت ماري لويس أن معرض "ماجيك شو" من أهم المعارض في مجال صناعة الملابس والأزياء، وهو حدث تجاري دولي يجمع بين الشركات المصنعة والمشترين في المجال من مختلف أنحاء العالم، يعقد هذا المعرض سنويًا، كما أنه منصة مثالية لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية.

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قطاع الملابس الجاهزة يواجه منافسة شرسة بالسوق الأمريكي

وأكدت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن قطاع الملابس الجاهزة يواجه منافسة شرسة بالسوق الأمريكي منا يضطره إلى تخفيض سعر بيع منتجاته وتحمل أعباء شديدة داخل منظومة الانتاج بسبب الزيادة الكبيرة في التكلفة الإنتاجية في مصر مقارنة بالدول المنافسة لنا في أمريكا، لذلك نحرص على التواجد في المعارض المتخصصة في أمريكا.

وذكرت أن المعرض يقدم فرصة فريدة للمشاركين للتعرف على آخر ابتكارات وتوجهات صناعة الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يشتهر المعرض بتردد كبار العملاء وذلك يتيح تعزيز التجارة الدولية للشركات المصرية مما يساهم في زيادة صادرات مصر من خلال إتاحة فرص التعاون مع الشركات العالمية وتسويق المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

وأضافت أن مصدري القطاع يواجهون منافسة شرسة إلا أن لازالت المصانع المصرية تسعى بقوة للمشاركة بالمعارض الدوليه خاصة معرض الماجيك شو وتحاول تخفيض أسعارها بالرغم من ارتفاع التكلفة الانتاجية وذلك لمواجهة حرب الأسعار التي تخوضها مع الأسواق المنافسة بالسوق الأمريكي.

زيادة حجم الصادرات 

وأشارت إلى أن هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات، وذلك في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد أثرت سلبًا على حركة التجارة العالمية.

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صناعة الملابس: افتتاح العديد من المعارض خلال فبراير لتنشيط المبيعات ودعم القطاع

وفي سياق آخر، أعلنت ماري لويس، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية حققت 2.437 مليار دولار خلال عام 2023 ويستهدف المجلس عودة الأداء الإيجابي للصادرات خلال العام الجاري.

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