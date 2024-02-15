محافظة الدقهلية: تنفيذ ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن المحافظة تشهد تنفيذ ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق اهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن.

وتشهد المحافظة انطلاق مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمدارس التعليم الفني بمشاركة مديرية التربية والتعليم في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ وبالتنسيق والشراكة مع مركز تطوير الأعمال بالبنوك، بمشاركة التربية والتعليم بالدقهلية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠..

Advertisements

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحقيق اهداف التنمية المجتمعية من خلال بناء الإنسان وتوعيته وتثقيفه بكافة القضايا وكيفية التعامل معها بالإيجابية المطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هبة البيلي مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان ومركز تطوير الأعمال بأحد البنوك لتنفيذ عدد من ورش العمل تستهدف فتيات التعليم الفنى لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات فى سن العمل من مبادرة رواد النيل.

وقد قامت ياسمين مهند رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع السادة مسئولي مركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري وأستاذة سهام سرور مدير تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية وصفاء السيد مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية ومسئولي التوظيف ومعلومات سوق العمل والتوجيه والإرشاد بالمديرية، وأمل السيد ووائل موافي وصلاح المصري وعبير فتحي مسئول تكافؤ فرص حى غرب لتنفيذ ورشتين عمل بالمدرسة الإلكترونية بنات ومدرسة فريدة حسان التجارية.

وقد استهدفت ورش العمل تدريب طالبات التعليم الفني بمحافظة الدقهلية ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة بعدد كبير من مدارس التعليم الفني للفتيات خلال الفصل الدراسي الثانى وتتضمن هذه المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية باعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمه للتمكين المالي والفني للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا معالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي وذلك لخدمة مجتمعنا..

وأضافت أن ورش العمل التي تم تنفيذهما شارك فيهما الأستاذة أميرة الشربيني محاضر من مركز تطوير اعمال البنك الأهلي المصري، وتم التنفيذ بإشراف الدكتور محمد حسن مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بديوان الوزارة والدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني بالدقهلية دكتور أحمد يحى مدير عام إدارة غرب المنصورة..