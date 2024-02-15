العمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية أبرز توجهات تعليم الوادي الجديد

كلف المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، موجهي العموم والأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها وإعداد تقارير بمدى الإستفادة منها وردود الأفعال حولها وتجهيز تقارير أسبوعية فى هذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترأس وكيل التعليم بالوادى الجديد، لقاءا موسعا وقيادات تعليم بالمحافظة من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، الإدارات النوعية، موجهو العموم والأوائل بالمديرية بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية.

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بدأت فعاليات اللقاء بالثناء على منظومة العمل المتميزة التى شهدها الفصل الدراسى الأول والتى تكللت بالنجاح والسداد للجميع.

وناقش وكيل تعليم الوادي الجديد، مع الحضور مجموعة من الموضوعات الهامة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية:

● أتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج وعليه ؛ جرى الإعلان في المدارس عن هذه المواد التعليمية والتدريبية لاطلاع الطالب عليها وتحقيق الاستفادة منها.

○ تم تكليف موجهو العموم والأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها أمام، وإعداد تقارير بمدى الاستفادة منها وردود الأفعال حولها وتجهيز تقارير أسبوعية فى هذا الشأن .

○ تنظيم مجموعات الدعم المدرسي فى جميع الإدارات التعليمية بأجر رمزي للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والاستعانة بالمعلمين ذوي الكفاءة والخبرة .

○ ضرورة تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب من خلال الاحتفال بالأعياد القومية وتنظيم الرحلات إلى المشروعات القومية للدولة المصرية. • جرى الإعلان عن الدفعة الثانية من مبادرة ( 1000 ) مدير مدرسة، لانتقاء الأكفأ ممن يمتلكون رؤية وأدوات التطوير، مع امكانية الاستعانة بمديرين الدفعة الأولى في تبادل ونقل خبراتهم في تجهيز واستعداد المرشّحين للدفعة الثانية.

○ استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة معنية بالتواصل مع المديريات والإدارات والمدارس , للتعريف بجهود الوزارة وجميع القرارات والإجراءات التي تتخذها داخل كل مدرسة على مستوى الجمهورية، وتسجيل ردود الفعل حولها، لوضعها في الاعتبار والبناء عليها.

○ الموقف النهائي من الزي الموحّد للمعلمين في جميع الإدارات التعليمية. ○ تكثيف المتابعات الميدانية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومتابعة انتظام المعلّمين في الحضور.

○ تقارير الموجّهين العموم والأوائل بالمديرية والإدارات التعليمية ومناقشة آخر مستجدات سير العمل.

• تقديم كافة سبل الدعم للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) باعتبارها أحد أهم مشروعات الحياة الاجتماعية.

○تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة الإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس

○ انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وتقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس .

○ جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتهم

○نسبة توريد الكتب المدرسية للإدارات وتوزيعها على المدارس بلغت 100% وجرى تسليمها الطلاب .

○ تكثيف المتابعة لأعمال صيانة المدارس وأن يقوم مسؤول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.