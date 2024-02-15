الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

العمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية أبرز توجهات تعليم الوادي الجديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

 كلف المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، موجهي العموم والأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها وإعداد تقارير بمدى الإستفادة منها وردود الأفعال حولها وتجهيز تقارير أسبوعية فى هذا الشأن. 

 جاء ذلك خلال ترأس وكيل التعليم بالوادى الجديد، لقاءا موسعا وقيادات تعليم بالمحافظة من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، الإدارات النوعية، موجهو العموم والأوائل بالمديرية بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية.

Advertisements

بدأت فعاليات اللقاء بالثناء على منظومة العمل المتميزة التى شهدها الفصل الدراسى الأول والتى تكللت بالنجاح والسداد  للجميع.

 وناقش وكيل تعليم الوادي الجديد، مع الحضور مجموعة من الموضوعات الهامة التي تعمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية:   

● أتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني  المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي  لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج وعليه ؛  جرى  الإعلان في المدارس عن هذه المواد التعليمية والتدريبية لاطلاع الطالب عليها وتحقيق الاستفادة منها.   

○ تم تكليف موجهو العموم والأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها أمام، وإعداد تقارير بمدى الاستفادة منها وردود الأفعال حولها وتجهيز تقارير أسبوعية فى هذا الشأن  .

○  تنظيم  مجموعات الدعم المدرسي فى جميع الإدارات التعليمية  بأجر رمزي للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والاستعانة بالمعلمين ذوي الكفاءة والخبرة  .

○ ضرورة تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب من خلال الاحتفال بالأعياد القومية وتنظيم الرحلات إلى المشروعات القومية للدولة المصرية.  • جرى الإعلان عن الدفعة الثانية من مبادرة ( 1000 ) مدير مدرسة، لانتقاء الأكفأ ممن يمتلكون رؤية وأدوات التطوير، مع امكانية الاستعانة بمديرين الدفعة الأولى في تبادل ونقل خبراتهم في تجهيز واستعداد المرشّحين للدفعة الثانية. 

 ○  استحداث الإدارة العامة للدعم والتواصل بالوزارة معنية بالتواصل مع المديريات والإدارات والمدارس , للتعريف بجهود الوزارة وجميع القرارات والإجراءات التي تتخذها داخل كل مدرسة على مستوى الجمهورية، وتسجيل ردود الفعل حولها، لوضعها في الاعتبار والبناء عليها.  

○ الموقف النهائي من الزي الموحّد للمعلمين في جميع الإدارات التعليمية.   ○  تكثيف المتابعات الميدانية  لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومتابعة انتظام المعلّمين في الحضور.   

○ تقارير الموجّهين العموم والأوائل بالمديرية والإدارات التعليمية ومناقشة آخر مستجدات سير العمل.   

• تقديم كافة سبل الدعم للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) باعتبارها أحد أهم مشروعات الحياة الاجتماعية.  

○تفعيل الغياب الإلكتروني، ومتابعة الإدارات التعليمية لنسب الغياب بين الطلاب فى المدارس  

 ○  انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط، والعمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وتقديم محاضرات لهم يقدمها أفضل المعلمين، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس  .

 ○  جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم النشاط الرياضي والثقافي من كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للطلاب، فضلًا عن اكتشاف المواهب ورعايتهم  

   ○نسبة توريد الكتب المدرسية للإدارات وتوزيعها على المدارس بلغت 100% وجرى تسليمها  الطلاب  . 

 ○ تكثيف المتابعة لأعمال صيانة المدارس وأن يقوم مسؤول الصيانة بالمدارس بالإبلاغ عن أي أعمال تحتاج إلى صيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التعليم بالوادى الجديد العملية التعليمية الوادى الجديد وكيل تعليم الوادي الجديد المواد التعليمية

مواد متعلقة

محافظ الوادي الجديد يُكرّم رئيس جهاز التعمير لبلوغه سن التقاعد

الإبل حيوان التغيرات المناخية والأمن الغذائي في مصر ندوة كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد

حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال والمقاهي والباعة الجائلين بشوارع الخارجة (صور)

%90 نسبة أعمال رصف الطرق ضمن مبادرة حياة كريمة بواحة الفرافرة

"قادرون باختلاف" مهرجان رياضي للفتاة والمرأة في الوادي الجديد

التأمين الصحي: خدمات طبية جديدة بمستشفيات الصدر والحميات بالخارجة في الوادي الجديد (فيديو)

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

انطلاق القمة المصرية البرازيلية بالاتحادية

السيسي ورئيس البرازيل يصافحان حرس الشرف بقصر الاتحادية

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية