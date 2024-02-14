نتنياهو: مطالب حماس وهمية وتحرير الرهائن سيأتي بالضغط العسكري

وصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان مساء الأربعاء، مطالب حماس بالوهمية.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "الحقيقة أنني أصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية، وعندما يفعلون ذلك سنكون قادرين على المضي قدما".



تحرير الرهائن المحتجزين في غزة

وأضاف: "لقد حررنا هذا الأسبوع اثنين من الرهائن لدى حماس في عملية عسكرية رائعة".



وتابع قائلا: "حتى الآن أطلقنا سراح 112 من الرهائن في مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الصعبة".



وذكر نتنياهو في بيانه "هذا أيضا هو المفتاح لتحرير المزيد من المختطفين.. الضغط العسكري القوي والمفاوضات الصعبة للغاية".



وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن "حماس" عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.



وكان مسؤول أمريكي قد قال في حديث لقناة "سي إن إن" يوم أمس الثلاثاء إن المفاوضات في القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" لم تسفر عن أي اختراق.



وكانت قد زعمت القناة 12 من التليفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال يمتلك لقطات مصورة أكثر حداثة لقائد حركة حماس “ يحيي السنوار ” من الفيديو الذي بثه يوم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه يقوم بتحليل اللقطات وسيقوم بنشرها لاحقا.

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محاولات جيش الاحتلال ملاحقة السنوار



وذكرت القناة العبرية في تقرير أنه ووفقا لتقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي هناك فجوة أيام طويلة في ملاحقة السنوار وفي كل مكان يصل إليه الجيش الإسرائيلي يعثر على شهادات وأدلة على تواجده في المكان، لكن الفجوة ما زالت قائمة ويحاولون تقليصها من خلال معلومات استخباراتية.

وكانت تقارير قد أفادت بأنه وبسبب الوتيرة العالية للتنقل داخل الأنفاق انقطعت الاتصالات مع السنوار.



وأكدت القناة العبرية أنه من الصعب معرفة الوضع الحالي لقائد حماس في غزة يحيى السنوار والذي ظهر في لقطات فيديو مع عائلته تحت الأرض بعد ثلاثة أيام من بداية الحرب برفقة شقيقه وزوجته وثلاثة من أطفاله.



ووفقا للقناة "12" العبرية فإن جهاز الأمن الإسرائيلي على دراية بأن السنوار يسبق الجيش أياما ويعملون على سد هذه الفجوة.

من جهته، أشار موقع يديعوت احرونوت العبرية إلى أن جيش الاحتلال وصل إلى 4 أماكن على الأقل مكث بها السنوار في خان يونس واضطر للهروب منها.

