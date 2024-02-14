الخميس 15 فبراير 2024
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أخبار مصر

أسعار السكر في معارض أهلا رمضان

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين , فيتو

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان والتي تنطلق غدا الخميس بالمحافظات، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20  إلى 25 %. 

 

طرح 55 ألف طن سكر 

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف. 

 

أسعار السكر بمعارض أهلا رمضان

وتطرح وزارة التموين السكر داخل معارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها، وتوافره بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين. 

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من ناحية أخرى، تقوم وزارة التموين بطرح شنطة اهلا رمضان تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 اصناف حسب الطلب تشمل السكر والارز والزيت والمكرونة والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى. 

 

الكوبونات السلعية للفئات الأكثر احتياجا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الكوبونات السلعية بالمجمعات الاستهلاكية لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

 

وأضافت وزارة التموين توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد ان يقوم بشرائها من المجمعات الاستهلاكية.

 

شروط استخدام الكوبونات السلعية 

 

وأعلنت وزارة التموين عن شروط استخدام الكوبونات السلعية، وهي: 

لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع.

يستخدم الكوبون لمرة واحدة فقط لشراء السلع الآتية:

"لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض".

 

أماكن صرف الكوبونات السلعية 

أعلنت التموين والتجارة الداخلية عن جهات صرف الكوبونات السلعية التي طرحتها لمن يرغب في شرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضحت وزارة التموين أن جهات صرف الكوبونات السلعية وأرقام تليفونات تلك الجهات والتي جاءت كالآتي: 

الوجه البحري

الشركة العامة لتجارة الجملة (مجمعات) 01007433113

مسئول جمعيتى بالشركة العامة لتجارة الجملة 01005150085

 

الوجه القبلي 

الشركة المصرية لتجارة الجملة (مجمعات) 01001859925

مسئول جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، 01090002613

 

القاهرة الكبرى 

شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات )  01004543514 

مسئول جميعتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، 01002803215

الشركة المصرية للحوم والدواجن 01551447058

الإسكندرية 

شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ( مجمعات ) 01006094875

مسئول جمعيتي بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 01004729122

 

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