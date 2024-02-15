لفتة إنسانية من تامر حسني في كليبه الجديد مع مها فتوني

تامر حسني ، تصدر الفنان تامر حسني، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طرح كليب أغنية “30 حياة” مع المطربة مها فتوني صاحبة تريند “الصبر جميل”.

لفتة إنسانية من تامر حسني في كليبه الجديد

ومن ضمن مشاهد الفيديو كليب، قام الفنان تامر حسني في لفتة إنسانية بمساعدة أحد عازفي الكامنجا من ذوي الاحتياجات الخاصة، للوقوف على قدمه لكي يرقص مع حبيبته مثل باقي الآخرين في الكليب.

وطرح النجم تامر حسني أمس الأربعاء، ديو “30 حياة” بمشاركة المطربة مها فتوني صاحبة تريند أغنية “الصبر جميل” والتي طرحت العام الماضي، ووصل عدد مشاهدتها إلى أكثر من 141 مليون مشاهدة على يوتيوب.

Advertisements

أغنية 30 حياة لتامر حسني ومها فتوني من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

ومن ناحية أخرى، حقق كليب "موضوع رجوعنا" للنجم تامر حسني 4.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ طرحه قبل أيام، ضمن ألبوم تامر الجديد والذي يحمل اسم "هرمون السعادة".