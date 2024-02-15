الخميس 15 فبراير 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا،
دوري أبطال آسيا، فيتو

دوري أبطال آسيا، تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مرحلة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023-2024.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

وتقام اليوم المواجهات التالية:

أولسان هيونداي × فونتفوريت كوفو - 12 ظهرًا

نافباخور نامانجان × الاتحاد - 4 عصرًا

سبهان أصفهان × الهلال - 6 مساءً

 

رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء

فاز فريق النصر السعودي على مواطنه فريق الفيحاء بهدف دون رد، في مباراة الفريقين بذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم، ولكن لم تنجح جميع المحاولات في الشوط الأول.

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ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف الفوز لصالح النصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

 

تشكيل نادي النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: راغد النجار.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، إيمريك لابورت، وعزيز بيهيتش.

في خط الوسط الارتكاز: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري.

في خط الوسط المهاجم: إندرسون تاليسكا، اوتافيو، أيمن يحيى.

في قلب الهجوم: كريستيانو رونالدو.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، عن مواجهة سعودية خالصة، تجمع نادي النصر مع منافسه الفيحاء.

فيما قام البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بتصرف غير لائق عقب خسارة كأس موسم الرياض أمام الهلال.

رونالدو تعرض لهتافات معادية من قبل جمهور الهلال، بينما بادر أحد الحضور برمي البرتغالي بوشاح باللون الأبيض والأزرق.

البرتغالي أمسك بهذا الوشاح، ثم رصدت الكاميرات سلوك وصفته الجماهير بالمشين وسيئ السلوك ثم قام برميه أرضًا.

وطالبت إدارة الهلال من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق في الواقعة وفحص مقاطع الفيديو، وتوقيع عقوبة على البرتغالي في حال ثبت سوء السلوك تجاه جمهور الهلال.

 

غضب وتصرف غير لائق

وفشل رونالدو في السيطرة على  حالة الغضب التي تملكته ولم يستطع التحكم في تصرفاته عقب خسارة كأس موسم الرياض أمام الهلال.

 

نتيجة مباراة النصر والهلال في نهائي كأس موسم الرياض

وخسر النصر أمام الهلال،  بثنائية دون رد، على ملعب "المملكة أرينا"، في ختام مباريات كأس موسم الرياض 2024.

وعقب المباراة توجه الجهاز الفني ولاعبو النصر لغرفة خلع الملابس، في محاولة للهروب من مراسم التتويج بسبب الخسارة.

لكن تفاجأ الجميع بخروج فريق النصر بأكمله من أجل حضور التتويج، وعلى رأسهم رونالدو الذي وجد نفسه أمام ممر الهلال الشرفي.

واصطدم "الدون" بأحد المنظمين الذي طلب منه التوجه نحو الممر الشرفي، لكنه تعرض لهجوم مفاجئ من النجم البرتغالي الذي أشار إليه ببعض الإشارات الغاضبة.

رغم ذلك، دخل رونالدو الممر بشكل طبيعي قبل أن يتسلم الميدالية الفضية نظير حصوله على المركز الثاني.

 

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