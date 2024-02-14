رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء بهدف في دوري أبطال آسيا (فيديو)

كأس آسيا، فاز فريق النصر السعودي على مواطنه فريق الفيحاء بهدف دون رد، في مباراة الفريقين بذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم، ولكن لم تنجح جميع المحاولات في الشوط الأول.

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف الفوز لصالح النصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

تشكيل نادي النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: راغد النجار.

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في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، إيمريك لابورت، وعزيز بيهيتش.

في خط الوسط الارتكاز: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري.

في خط الوسط المهاجم: إندرسون تاليسكا، اوتافيو، أيمن يحيى.

في قلب الهجوم: كريستيانو رونالدو.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، عن مواجهة سعودية خالصة، تجمع نادي النصر مع منافسه الفيحاء.

فيما قام البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بتصرف غير لائق عقب خسارة كأس موسم الرياض أمام الهلال.

رونالدو تعرض لهتافات معادية من قبل جمهور الهلال، بينما بادر أحد الحضور برمي البرتغالي بوشاح باللون الأبيض والأزرق.

البرتغالي أمسك بهذا الوشاح، ثم رصدت الكاميرات سلوك وصفته الجماهير بالمشين وسيئ السلوك ثم قام برميه أرضًا.

وطالبت إدارة الهلال من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتحقيق في الواقعة وفحص مقاطع الفيديو، وتوقيع عقوبة على البرتغالي في حال ثبت سوء السلوك تجاه جمهور الهلال.

غضب وتصرف غير لائق

وفشل رونالدو في السيطرة على حالة الغضب التي تملكته ولم يستطع التحكم في تصرفاته عقب خسارة كأس موسم الرياض أمام الهلال.

نتيجة مباراة النصر والهلال في نهائي كأس موسم الرياض

وخسر النصر أمام الهلال، بثنائية دون رد، على ملعب "المملكة أرينا"، في ختام مباريات كأس موسم الرياض 2024.

وعقب المباراة توجه الجهاز الفني ولاعبو النصر لغرفة خلع الملابس، في محاولة للهروب من مراسم التتويج بسبب الخسارة.

لكن تفاجأ الجميع بخروج فريق النصر بأكمله من أجل حضور التتويج، وعلى رأسهم رونالدو الذي وجد نفسه أمام ممر الهلال الشرفي.

واصطدم "الدون" بأحد المنظمين الذي طلب منه التوجه نحو الممر الشرفي، لكنه تعرض لهجوم مفاجئ من النجم البرتغالي الذي أشار إليه ببعض الإشارات الغاضبة.

رغم ذلك، دخل رونالدو الممر بشكل طبيعي قبل أن يتسلم الميدالية الفضية نظير حصوله على المركز الثاني.

أبرز 10 أرقام في مسيرة رونالدو

وفي عيد ميلاد كريستيانو رونالدو دعونا نستعرض 10 أرقام تجعله ضمن أعظم من لمسوا الكرة في التاريخ على الإطلاق.

1- الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا

يملك رونالدو الرقم القياسي فيما يخص عدد الأهداف بدوري أبطال أوروبا، بواقع 140 هدفًا متفوقًا على ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

2- أكثر من سجل أهدافًا دولية:

يملك كريستيانو رونالدو 128 هدفًا دوليًّا مع منتخب البرتغال، وهو رقم قياسي عالمي حصده في سبتمبر 2021 بهدفين ضد أيرلندا.

3- 50 هدفًا في 7 أعوام متتالية:

في الفترة بين 2011 و2017 أصبح "الدون" هو اللاعب الوحيد في العالم الذي سجل 50 هدفًا في كل عام ولمدة 7 أعوام متتالية.

4- أول من يسجل في 5 كؤوس عالم:

النجم البرتغالي كان أول من يسجل أهدافًا في 5 نسخ متتالية من كأس العالم عندما سجل في المباراة الافتتاحية لبلاده في مرمى غانا في 2022.

5 - 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا:

يعد كريستيانو رونالدو واحدًا من 3 نجوم حول العالم يملكون 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بجوار لوكا مودريتش وداني كارفاخال وكريم بنزيما.

6- أول من يصل للهاتريك العاشر دوليًّا مع منتخب البرتغال وأمام لوكسمبورج في أكتوبر 2021 سجل رونالدو "الهاتريك" للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ليكون أول من يحقق ذلك.

7 -أكثر من لعب في دوري أبطال أوروبا:

على المستوى الأوروبي يملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعدد المشاركات في دوري الأبطال، بواقع 183 مباراة.

8 - الأكثر خوضًا للمباريات الدولية:

بواقع 205 مباراة لعبها رونالدو مع المنتخب البرتغالي يتصدر نجم النصر ترتيب أكثر النجوم خوضًا للمباريات الدولية.

9 - أول من يصل للهدف رقم 800:

بحسب "فوكس سبورت" فإن رونالدو هو أول لاعب يصل للهدف رقم 800 في مسيرته، ولا يجاوره في ذلك الإنجاز سوى ليونيل ميسي.

10- أكثر من سجل في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا:

بواقع 17 هدفًا يتصدر رونالدو قائمة أكثر من سجلوا في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وجاء ذلك خلال فوز ريال مدريد باللقب العاشر في موسم 2013-14، المذهل أنه يحتل المركزين الثاني والثالث أيضًا في نفس القائمة بـ16 و15 هدفًا.