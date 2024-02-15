الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يقدم اليوم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن يوقعان عقد تدريب منتخب مصر، فيتو

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بأحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، لتقديم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، الذي يتولى المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت فسخ التعاقد معه بعد النتائج المخيبة للفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2023 التي أختتمت مؤخرا في كوت ديفوار.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

Advertisements

وينتظر حسام حسن مهمة شاقة مع منتخب مصر الوطني خلال العام الحالي 2024.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، فيتو

التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب  وجاء كالتالي:
طارق سليمان: مدرب عام 
محمد عبد الواحد: مدرب 
سعفان الصغير: مدرب حراس.
مانويل باريونوفو:   مدرب أحمال "برازيلي " 
وليد بدر: مدير إداري 
كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري.

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.

 

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

منتخب مصر، فيتو

تصريحات جمال علام

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة: "اختيار الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر تم بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة".

تصحيح مسار المنتخب

وأضاف رئيس اتحاد الكرة، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة: "حسام حسن الأنسب لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وتوافقنا مع وزير الرياضة على ضرورة وجود مدرب وطني لقيادة منتخبنا". 

وتابع: "الدولة تدعم المنتخبات الوطنية بشكل كامل وفي مقدمتهم المنتخب الوطني الأول".

اجتماعات وزير الرياضة

ولفت: كان هناك اجتماعات مع وزير الرياضة بعد إخفاق المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية والمناقشات كانت ترجح كفة دعم وجود مدرب وطني لقيادة المنتخب الوطني لتصحيح المسار.

وأكد: "تحدثنا مع الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن، على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعدادا مختلفا، وسيكون هناك لقاءات جديدة بدءًا من الغد من أجل وجود إعداد أفضل لتصحيح مسار المنتخب، وسيكون هناك اهتمام كبير وسندعم وسنساعد حسام حسن سواء كانت دعما ماليا أو توفير المعسكرات التي يريدها".

لف وارجع تاني، تغيير مكان إقامة مؤتمر حسام حسن للمرة الثالثة

حسام حسن يرد على موقفه من تدريب الهلال أو النصر السعوديين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد الكرة مجلس ادارة اتحاد الكرة أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن روي فيتوريا بطولة أمم أفريقيا 2023

مواد متعلقة

لغز اختفاء حازم إمام عن جلسة توقيع عقود حسام حسن وجهازه المعاون

مدرب برازيلي، التشكيل الكامل لجهاز منتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن

تعرف على رواتب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن

تكريم حسام حسن في ملعب نهائي أمم أفريقيا ضمن أساطير القارة السمراء

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

منتخب مصر يتراجع 3 مراكز في تصنيف الفيفا

السيسي ورئيس البرازيل يصافحان حرس الشرف بقصر الاتحادية

أول تعليق من فلسطين على الخطة الأمريكية العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية