الظهور الأول لحكم نهائي أمم إفريقيا، دحان بيده يكشف تفاصيل إدارة المباراة

أمم إفريقيا، تحدث الموريتاني دحان بيده حكم مباراة نهائي أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار عن كواليس إدارة اللقاء والتواجد خلال البطولة.



وقال دحان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "سعيد بالأداء الذي قدمته في بطولة أمم إفريقيا".



وتابع "إدارة مباراة النهائي هو طموح لأي حكم، الجميع يتمنى أن يحصل على هذه الفرصة".



وأضاف "المسابقة كانت طويلة وامتدت لـ 38 يومًا، هناك ظروف كثيرة تتحكم في تواجد أي حكم في النهائي من عدمه، ولكن بمجرد معرفتي كنت في قمة سعادتي".

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وواصل "نستعد للمباراة مثلما يستعد اللاعب، هناك لجنة خلال البطولة تقوم بتقييم كل مباراة وكل منتخب وهذا يساعدنا كثيرًا مثلما يجهز المدرب لاعبيه لأي سيناريو خلال اللقاء".



وأردف دحان "المباراة النهائية لها أجواء خاصة، في وجود حضور جماهيري كبير، كل شيء كان جاهزًا لنعيش مباراة كرة قدم على أحسن ما تكون".



مختتمًا تصريحاته "كنا جاهزين بدنيا وذهنيا لأي سيناريو في اللقاء، إدارة المباراة عمل جماعي وليس عمل فردي، نحن 8 أفراد في المباراة وليس فرد واحد فقط، كل واحد يتعاون مع الآخر لتظهر المباراة بشكل مميز".

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، امس الأربعاء، عن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي فاز بلقبها المنتخب المستضيف كوت ديفوار على نيجيريا في النهائي 2-1.

التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أولا أينا، جيسلان كونان، تروست إيكونج، شانسيل مبيمبا.

خط الوسط: فرانك كيسي، تيبوهو موكوينا، جان ميشيل سيري.

خط الهجوم: يوان ويسا، أديمولا لوكمان، إيميليو نسوي.

ويدير التشكيل المثالي إيميرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الذي تسلم المهمة بدءًا من دور الـ 16.

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جوائز لاعبي منتخب كوت ديفوار

حصل لاعبو كوت ديفوار ومدربهم إيميرس فاييه على مكافآت مادية قدرها 82 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى فيلات سكنية خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت على أرضهم.

وحصل كل فرد من أفراد الفريق على 50 مليون فرنك إفريقي (82152 دولارًا) وفيلا بنفس القيمة.

في المقابل، حصل المدرب فاي على 100 مليون فرنك إفريقي لقيامه بتغيير لافت بعد أن حل بدلا من الفرنسي جان-لوي جاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة بعد الهزيمة الثقيلة 0-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

وقال الرئيس الحسن واتارا: لقد جلبتم السعادة لجميع العاجيين، برافو، برافو.

كما تم منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد.

معجزة فوز كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023

منتخب كوت ديفوار حقق معجزة أشبه بـ «العودة من الموت» بعدما اعتلى منصة التتويج في أمم أفريقيا 2023 بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج المبكر من دور المجموعات، ليتأهل بمعجزة كروية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بـ3 نقاط، مسجلا هدفين فقط واستقبلت شباكه 5 خلال الدور الأول، إلا أن جميع النتائج لعبت لصالحه وساهمت في تأهله ليعبر للدور الثاني ويكمل المعجزة ويتوج باللقب.

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وفي دور الـ 16 نجح منتخب كوت ديفوار في إقصاء السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح، ثم فوز مثير على مالي 2 / 1 في ربع النهائي، قبل الإطاحة بالكونغو في نصف النهائي بهدف نظيف، ليواجه نيجيريا في النهائي ويثأر من هزيمته في المجموعات ويحقق الريمونتادا بعدما كان متأخرًا بهدف لفوز 2 / 1 ويتوج باللقب.