آخرها كوت ديفوار وقطر.. الأرض تلعب مع أصحابها في أمم أفريقيا وآسيا.. مصر صاحبة الرقم القياسي بـ3 ألقاب.. وإيران تتصدر القارة الصفراء ببطولتين

شهدت النسخة الأخيرة من بطولتي أمم أفريقيا وأمم آسيا، تتويج أصحاب الأرض منتخبي كوت ديفوار وقطر باللقب لتلعب الأرض مع أصحابها في البطولتين.

معجزة فوز كوت ديفوار بلقب أمم أفريقيا 2023

منتخب كوت ديفوار حقق معجزة أشبه بـ «العودة من الموت» بعدما اعتلى منصة التتويج في أمم أفريقيا 2023 بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج المبكر من دور المجموعات، ليتأهل بمعجزة كروية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بـ3 نقاط، مسجلا هدفين فقط واستقبلت شباكه 5 خلال الدور الأول، إلا أن جميع النتائج لعبت لصالحه وساهمت في تأهله ليعبر للدور الثاني ويكمل المعجزة ويتوج باللقب.

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وفي دور الـ 16 نجح منتخب كوت ديفوار في إقصاء السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح، ثم فوز مثير على مالي 2 / 1 في ربع النهائي، قبل الإطاحة بالكونغو في نصف النهائي بهدف نظيف، ليواجه نيجيريا في النهائي ويثأر من هزيمته في المجموعات ويحقق الريمونتادا بعدما كان متأخرا بهدف لفوز 2 / 1 ويتوج باللقب.

تتويج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم أفريقيا 2023، فيتو

قطر تتوج بلقب أمم آسيا 2023

وفي أمم آسيا 2023، توج منتخب قطر رسميا بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية، لينضم إلى قائمة ذهبية لمنتخبات توجت باللقب على أرضها.

تتويج منتخب قطر بلقب أمم آسيا 2023، فيتو

منتخب مصر في صدارة منتخبات حصدت أمم أفريقيا على أرضها

وشهدت بطولة أمم أفريقيا فوز أصحاب الأرض باللقب خلال 11 نسخة، حيث جاء منتخب مصر في صدارة منتخبات توجت على أرضها بـ 3 بطولات على ملعبه أعوام 1959 و1986 و2006.

منتخب مصر، فيتو

كما يأتي منتخب غانا في المركز الثاني بقائمة الفائزين بأمم أفريقيا من أصحاب الأرض ببطولتين، ثم تونس، الجزائر، أثيوبيا، السودان، نيجيريا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار بلقب واحد لكل منهم على أرضهم.

الأرض تلعب مع أصحابها في أمم آسيا خلال 8 مناسبات

فيما شهدت بطولة أمم آسيا تتويج صاحب الأرض في 8 مناسبات، وكان في صدارة المنتخبات التي حققت اللقب على أرضها إيران ببطولتين عامي 1968 و1976، ثم لقب وحيد لكل من كوريا الجنوبية 1960، والكيان المحتل 1964، والكويت 1980، واليابان 1992، وأستراليا 2015، وأخيرا منتخب قطر الفائز بلقب النسخة الأخيرة 2023.

وعادل منتخب كوت ديفوار انجاز منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية بالتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2023 التي استضافتها على أراضيها خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

سجل الفائزين بلقب كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ بعد تتويج كوت ديفوار

وحصد منتخب كوت ديفوار اللقب الثالث في تاريخه، بعد الفوز على نظيره النيجيري في النهائي 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف، ليعادل ساحل العاج عدد مرات تتويج نيجيريا باللقب ثلاث مرات.

سجل الفائزين بلقب كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ

وانطلقت كأس الأمم الأفريقية عام 1957 في السودان ونجح منتخب مصر في التتويج بالنسخة الأولى بعد الفوز على إثيوبيا في النهائي 4-0.

وجاءت قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا ببطولة أمم أفريقيا عبر التاريخ كالتالي:

1- منتخب مصر 7 مرات أعوام 1957 - 1959 - 1986 - 1998 - 2006 - 2008 - 2010

2- منتخب الكاميرون 5 مرات أعوام 1984 - 1988 - 2000 - 2002 - 2017

3- منتخب غانا 4 مرات أعوام 1963 - 1965 - 1978 - 1982

4- منتخب نيجيريا 3 مرات أعوام 1980 - 1994 - 2013

4- منتخب كوت ديفوار 3 مرات أعوام 1992 - 2015 - 2023

5- منتخب الجزائر مرتين عامي 1990 - 2019

5- منتخب الكونغو الديمقراطية مرتين عامي 1968 - 1974

6- منتخب زامبيا مرة واحدة عام 2012

6- منتخب تونس مرة واحدة عام 2004

6- منتخب السودان مرة واحدة عام 1970

6- منتخب السنغال مرة واحدة عام 2021

6- منتخب إثيوبيا مرة واحدة عام 1962

6- منتخب المغرب مرة واحدة عام 1976

6- منتخب جنوب أفريقيا مرة واحدة عام 1996

6- منتخب الكونغو مرة واحدة عام 1972

وعلى صعيد آخر كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا عن اللاعبين الفائزين بالجوائز الفردية للبطولة التي توجت بها كوت ديفوار على حساب نيجيريا.

الجوائز الفردية لكأس أمم أفريقيا

ويليامز حارس جنوب أفريقيا يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة.

إيمليو نسووي لاعب غينيا الاستوائية صاحب الـ34 عاما يفوز بلقب هداف كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 5 أهداف.

إيكونج لاعب نيجيريا يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

كما فاز منتخب جنوب أفريقيا بجائزة اللعب النظيف في أمم أفريقيا 2023.

كوت ديفوار بطلا لأمم أفريقيا 2023

حصد منتخب كوت ديفوار، لقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، في المباراة النهائية.

تقدم المنتخب النيجيري عن طريق ويليام تروست إيكونج في الدقيقة 37، قبل أن يعود منتخب كوت ديفوار ويقلب الطاولة ويسجل هدفين عن طريق كيسيه في الدقيقة 62، وسباستيان هالير في الدقيقة 80.

انتهاء عقدة امتدت 18 عاما

بهذا الفوز، نجح منتخب كوت ديفوار في كسر عقدة امتدت 18 عاما، تطارد أصحاب الأرض في البطولة القارية أمم أفريقيا.

ولم يستطع أي منتخب يستضيف البطولة القارية تحقيق لقبها منذ أن حصد منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2006.

وفشل منتخب غانا في حصد اللقب بنسخة 2008 على أرضه، واكتفى بالمركز الثالث، بينما فاز الفراعنة باللقب ثم ودع منتخب أنجولا من ربع نهائي نسخة 2010 على أرضه وفاز الفراعنة أيضا باللقب.

واستضافت غينيا الاستوائية والجابون نسخة 2012 والتي شهدت تتويج منتخب زامبيا بالبطولة.

واقتنص منتخب نيجيريا لقب نسخة 2013 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وحقق منتخب كوت ديفوار لقب نسخة 2015 التي أقيمت في غينيا الاستوائية التي حققت وقتها المركز الرابع، بينما فاز منتخب الكاميرون بلقب نسخة 2017 على أرض الجابون.

وفشل منتخب مصر في تحقيق لقب نسخة 2019 على ملعبه وودع مبكرا على يد جنوب أفريقيا، بينما فاز باللقب منتخب الجزائر.

واكتفى منتخب الكاميرون بالمركز الثالث في نسخة 2021 على أرضه، مقابل تتويج السنغال باللقب الأفريقي.

وسبق أن فاز أصحاب الأرض بكأس الأمم الأفريقية 11 مرة وعلى رأسهم منتخب مصر الذي توج بثلاثة ألقاب على أرضه أعوام 1959 و1986 و2006، بجانب تونس نسخة 2004، والجزائر نسخة 1990، والسودان نسخة 1970.

وفاز أيضا منتخب غانا على أرضه بنسختي 1963 و1978، بجانب نيجيريا نسخة 1980، وجنوب أفريقيا نسخة 1996، وإثيوبيا نسخة 1962.