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رياضة

منتخب الشاطئية يخوض مرانه الرئيس استعدادا لمواجهة الإمارات افتتاح كأس العالم (صور)

منتخب مصر للكرة الشاطئية،
منتخب مصر للكرة الشاطئية، فيتو

منتخب الشاطئية، خاض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريبه الأساسى فى دبى، استعدادا لخوض مباراة الافتتاح أمام الإمارات فى افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، يوم الخميس المقبل.

واستبدل الجهاز الفنى حسام باولو بدلا من عبدالرحمن الشافعي، بعدما أثبتت التقارير الطبية إصابته فى العضلة الامامية واحتياجه لمدة طويلة من العلاج والتأهيل.

يرأس البعثة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، والذى أكد ثقته الكاملة فى اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق نتائج مرضية للجماهير ولمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والذى يدعم المنتخب بشكل كامل.

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مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات الإمارات وأمريكا وإيطاليا.

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم للكرة الشاطئية

وسيقص منتخب مصر شريط مبارياته في البطولة أمام منتخب الإمارات منظم البطولة. 
 

وتسعرض فيتو في السطور التالية مواعيد مباريات منتخب الشاطئية باليوم والساعة على النحو التالي:

مصر ضد الإمارات – الخميس 15 فبراير – الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة
مصر ضد إيطاليا – السبت 17 فبراير - الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة
مصر ضد أمريكا – الإثنين 19 فبراير - الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة

منتخب مصر يؤدي مرانه الأول في الإمارات

وخاض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تدريبه الأول تحت قيادة مصطفى لطفي المدير الفنى استعدادا لخوض مباراته الأولى ببطولة كأس العالم أمام الإمارات يوم ١٥ فبراير الجاري فى تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح مباريات البطولة.

وشاهد رئيس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية التدريبات لرفع الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المونديال العالمي.

أبو الوفا يجتمع مع اللاعبين

وعقد أبو الوفا جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني نقل إليهم مساندة مجلس الإدارة برئاسة جمال علام وباقى أعضاء المجلس، وطالبهم بالظهور بشكل قوي خلال المونديال وإسعاد الجماهير بتحقيق مركز متقدم في أول مشاركة في كأس العالم.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة منتخب الإمارات، إيطاليا وأمريكا.

 

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا وديا

تعادل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي أمام نظيره الإسباني بأربعة أهداف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما في الإمارات.

 وجاء في ختام التجارب الودية لمنتخب الشاطئية المصري قبل انطلاق مبارياته في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري.

 

تألق عدد من لاعبي منتخب مصر

وشهدت مباراة منتخب الشاطئية أمام نظيره المنتخب الإسباني تألق عدد من اللاعبين وظهروا بمستوى مرضى خلال المباراة. 

وأبدى مصطفى لطفي المدير الفنى لمنتخب مصر رضاه عن مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا. 

وأشاد لطفى بتطور مستوى اللاعبين واستيعابهم للخطط والجمل التكتيكية التي تدربوا عليها خلال الفترة الماضية. 

ويرأس بعثة المنتخب محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، ويتابع تجهيز اللاعبين وترتيبات إقامة بعثة المنتخب في الإمارات.
 

مجموعة مصر في مونديال الشاطئية

 

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة رفقة منتخبات إيطاليا والإمارات وأمريكا.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت في موزمبيق العام الماضي.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات، إيطاليا وأمريكا.

 

منتخب مصر يتعادل مع اليابان

وكان التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف، قد حسم مباراة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية تعادل الجمعة الماضي وديا أمام منتخب اليابان وصيف كأس العالم الماضية فى المباراة.

 

14 لاعبا في بعثة منتخب الشاطئية

اختار مصطفى لطفي المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 12 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم، وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، محمد عبد النبي لوحا، هيثم عاطف كوستا، إسماعيل بهجت، أحمد الشحات مصطفى أحمد، مصطفى علي صاصا، حسان محمد، الحسيني طه وعبد الرحمن حسن الشافعي.

ووجه المدير الفنى الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام على الدعم الدائم للمنتخب وتوفير كافة الإمكانيات أمام اللاعبين لتجهيزهم للمونديال، خاصة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية وعامر حسين عضو المجلس والذى وفر معسكرات تدريبية فى الإسكندرية قبل السفر.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل طبيبا وعباس حسانين المدلك وإسلام شاكر مسئول المهمات.

 

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