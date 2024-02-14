الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

جامعة الفيوم تنظم تدريبا تحويليا للتأهيل لسوق العمل

الجلسة الافتتاحية
الجلسة الافتتاحية للتدريب التحويلي بجامعة الفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن قطاع  خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، نظم تدريبا للطلاب  للتأهيل لسوق العمل، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام،  كنا احتفل بتخريج الفوج الثاني للطلاب الحاصلين على دورات تدريبية تحويلية من المركز الجامعي للتطوير المهني، وتكريم 280 من خريجي البرامج التدريبية بالمركز الجامعي للتطوير المهني.

حزمة برامج تدريبية

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  أن الجامعة بصدد إعداد حزمة من الدورات التدريبية وفقًا لرغبات الطلاب واحتياجات سوق العمل، وسيتم تنظيم ملتقى توظيفي لكل طلاب الجامعة، يعمل على توفير فرص العمل المتاحة بالمحافظة.

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وتابع نائب رئيس جامعة الفيوم،  أن محافظة الفيوم من المحافظات التي يتوفر بها فرص استثمارية كبيرة، لما تتمتع به من موقع مميز لقربة من العاصمة، كما تمتلك كنوز من الثروات الطبيعية، والطقس المعتدل طوال العام.

أهمية المشروعات الصغيرة

وأوضح نائب رئيس جامعة الفيوم، أن هناك العديد من السلع والمنتجات في المتوفرة بالسوق، يمكن توفيرها من خلال المشروعات الصغيرة، التي يمكن دعمها من خلال البنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات، ووجه الطلاب إلى ضرورة بذل الجهد واستغلال الفرص واستثمار الوقت وتنمية مهاراتهم وأفكارهم للتواكب مع سوق العمل محليًا وعالميًا.

أهمية التدريبات التحويلية

وقال الدكتور عماد عبد السلام، مدير مركز النيل للاعلام،  ان التدريب التحويلي  وتعلم مهن جديدة يساعد علي الالتحاق بسوق العمل بدون انتظار لتوفر فرصة تتماشي مع مهارات الفرد، ودعا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأعمال التطوعية والتحلي بالقيم والتوجهات الإيجابية.

وأشار إلى أن الطلاب هم قادة المستقبل، وتعمل إدارة الجامعة على توفير فرص التدريب اللازمة لهم، ليكونوا جاهزين لتولي المسؤولية في مختلف مؤسسات الدولة مستقبلًا.

وأوضحت  حنان حمدي، مسئول الإعلام بمركز النيل للإعلام أن موضوع الندوة ينبثق عن الحملة التي أطلقها المركز بعنوان "مستقبل ولادنا.. منتج بلدنا" وتهدف الندوة للتعريف والترويج وتنمية المنتج المحلي.

وشددت على ضرورة إتاحة فرص تدريبية مناسبة للشباب بالمؤسسات والمصانع، وتوعيتهم باحتياجات السوق للحد من البطالة ونشر ثقافة العمل الحر.

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