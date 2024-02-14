نقابة الصحفيين تعلن جدول تشغيل العيادة الخارجية خلال الأسبوع الثالث من فبراير

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة.

موعد تشغيل العيادة الخارجية في نقابة الصحفيين

خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات الطبية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم.

يذكر أن الكشف مجانًا بكارنية نقابة الصحفيين وبأسبقية الحضور لكل أعضاء النقابة، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة ويشمل فقط (الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين).

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ويشمل جدول الأسبوع الثالث من شهر فبراير التخصصات الآتية:

الدكتورة رشا أحمد إبراهيم – استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر

الموعد: السبت 17 فبراير – من 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

▪ تعمل العيادة يوم السبت (أسبوعيًا) في نفس الموعد.

الدكتور. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

الموعد: الأحد 18 فبراير – من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

▪ تعمل العيادة يوم الأحد (أسبوعيًا) في نفس الموعد.

الدكتور محمد الحناوي - استشاري جراحات العمود الفقري وعضو الجمعية السويسرية لجراحات العمود الفقري والمدير التنفيذي لمستشفى وقاية التخصصي

الموعد: الاثنين 19 فبراير– من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

الدكتور مصطفى رجب – استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد

الموعد: الثلاثاء 20 فبراير – من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

▪ تعمل العيادة مرتين شهريًا في نفس الموعد.

الأستاذة الدكتورة سناء مهران – استشاري أمراض السمع والإتزان

الموعد: الأربعاء 21 فبراير – من 1 ظهرًا حتى 5 مساءً.

▪️ الخدمة المقدمة: قياس السمع بالنغمات النقية وقياس ضغط الأذن الوسطى بأحدث الأجهزة لمن هم أكثر من ٦ سنوات.