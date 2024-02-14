الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

نقابة الصحفيين تعلن جدول تشغيل العيادة الخارجية خلال الأسبوع الثالث من فبراير

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة.

 

موعد تشغيل العيادة الخارجية في نقابة الصحفيين 

 

خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات الطبية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم.

 

يذكر أن الكشف مجانًا بكارنية نقابة الصحفيين وبأسبقية الحضور لكل أعضاء النقابة، وينتهي التسجيل بعد ساعة من بدء العيادة ويشمل فقط (الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين).

Advertisements

 

ويشمل جدول الأسبوع الثالث من شهر فبراير التخصصات الآتية:

 

الدكتورة رشا أحمد إبراهيم – استشاري الباطنة العامة والغدد الصماء والسكر

 الموعد: السبت 17 فبراير – من 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا.

▪ تعمل العيادة يوم السبت (أسبوعيًا) في نفس الموعد.

الدكتور. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

 الموعد: الأحد 18 فبراير – من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

▪ تعمل العيادة يوم الأحد (أسبوعيًا) في نفس الموعد.

الدكتور محمد الحناوي - استشاري جراحات العمود الفقري وعضو الجمعية السويسرية لجراحات العمود الفقري والمدير التنفيذي لمستشفى وقاية التخصصي

الموعد: الاثنين 19 فبراير– من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

الدكتور  مصطفى رجب – استشاري باطنة وجهاز هضمي وكبد

 الموعد: الثلاثاء 20 فبراير – من 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.

▪ تعمل العيادة مرتين شهريًا في نفس الموعد.

الأستاذة الدكتورة  سناء مهران  – استشاري أمراض السمع والإتزان

 الموعد: الأربعاء 21 فبراير – من 1 ظهرًا حتى 5 مساءً.

▪️ الخدمة المقدمة: قياس السمع بالنغمات النقية وقياس ضغط الأذن الوسطى بأحدث الأجهزة لمن هم أكثر من ٦ سنوات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي محمد الجارحي العيادة الخارجية كارنية نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة

خبير جيولوجيا يكشف كارثة تهدد دولتين عربيتين، بعد انهيار منجم الذهب كوبلر

الكهرباء تعلن الموعد النهائي لانتهاء تخفيف الأحمال وخطة قطع التيار في رمضان

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

أول تعليق من فلسطين على الخطة الأمريكية العربية بشأن إقامة دولة فلسطينية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 15-02-2024 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة طبية، أول طفل في العالم يُشفى من ورم سرطاني في الدماغ

الكركم مفيد في إنقاص الوزن وخفض الدهون الثلاثية

دراسة جديدة تكشف سر الحياة الطويلة

الطائرة الملعونة، لكمات وشجار "في الجو" خلال رحلة طيران لشركة لها سوابق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 15-2-2024 بالأسواق

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بداية التعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. ماذا قدم ناصر ماهر مع الأهلي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيام شهر رمضان، تعرف على كيفية صوم الشهر الفضيل

الأعمال المستحبة في شهر رمضان، تعرّف على أحب العبادات إلى الله في هذا الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 15 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية