موسيماني: الأوروبيون لم ينجحوا في تدريب منتخب مصر، ومتفائل بحسام حسن

موسيماني، كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي عن رأيه في تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر.

وقال موسيماني في تصريحات لبرنامج "إنسايد سبورتس" الذي يقدمه الإعلامي المصري أمير عبد الحليم على قناة SSC Sports: "منتخب مصر هو الأكثر فوزا بكأس الأمم الإفريقية وحقق ذلك مع صديقي كابتن حسن شحاتة".

إنجازات حسن شحاتة

وأضاف "شاهدنا العديد من المدربين الأوروبيين لم ينجحوا مع منتخب مصر، لكن النجاح تحقق مع مدرب مصري هو حسن شحاتة، ما يؤكد أن المدربين المصريين هم الأنجح في قيادة الفراعنة.. التاريخ يؤكد ذلك، وهو ما يجعلني متفائلا بنجاح تجربة حسام حسن في قيادة منتخب مصر وأرى أن اتحاد الكرة المصري أصاب في قرار تعيين المدرب الوطني صاحب التاريخ الكبير مع منتخب بلاده".

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وتابع موسمياني، تصريحاته: "وليد الركراكي أفضل مثال للمدرب الإفريقي وتأهل لنصف نهائي كأس العالم مع منتخب المغرب، يجب أن تتغير طريقة تفكير اتحادات الكرة في اختيار المدربين".

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موسيماني يشكر الخطيب

ووجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لأبها السعودي الشكر للأهلي ورئيسه محمود الخطيب على منحه الفرصة لتدريب نادي القرن في إفريقيا، ليذيع صيته في الوطن العربي.

وواصل موسيماني: "اعتدت على تخطي الحواجز والقيام بأشياء ليست معتادة من المدربين الأفارقة، فعندما أراد الأهلي الفوز بدوري الأبطال اختاروا مدربا إفريقيا وشكرا للأهلي ورئيسه الخطيب اللذين وثقا في قدرتي على تغيير الأمور".

موسيماني: فزت ببرونزيتين مع الأهلي

وأضاف "الأمر لا يقاس بمن أين جئت ولكن بإنجاز المهمة، لعبت ضد الهلال أكبر فريق في السعودية بطل آسيا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والكل يعرف النتيجة، ولعبنا ضد بايرن ميونيخ وبالميراس الناديين الكبيرين وهذه ليست مباريات ودية".

وتابع "فزت بمباريات في كأس العالم للأندية ضد مدربين من أوروبا وأمريكا الجنوبية وفزت ببرونزيتين مع الأهلي، ووليد الركراكي وصل مع المغرب لنصف نهائي كأس العالم".

واختتم تصريحاته "لعبت في كأس العالم للأندية وفزت على الهلال 4-0 وأعتقد أن هذه السيرة الذاتية جاهزة للمنافسة في الدوري السعودي، فالمهم هو أن يحترمك الفريق واللاعبون بصرف النظر عن جنسيتك".

الأهلي يواجه شباب بلوزداد

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

بعثة الأهلي تصل الجزائر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى هواري بومدين بالجزائر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بثا مباشرا من وصول الأهلي إلى الجزائر.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء بعد غد الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.