الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

انتظام 70 ألف طالب بمجموعات الدعم في الإسكندرية

انتظام 70 ألف طالب
انتظام 70 ألف طالب بمجموعات الدعم في الإسكندرية،فيتو

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أن إقبال الطلاب على مجموعات الدعم   بجميع مدارس المحافظة بالإدارات التعليمية التسع لصفوف النقل والشهادات العامة بالتعليم العام والتعليم الفني يشهد طفرة نوعية بإقبال غير مسبوق حيث بلغت أعداد المنتظمين بها حوالي 70 ألف طالب.

في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023.

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وفي إطار حرص السيد الوزير على ضرورة العمل على تخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب

وشَهِدت إقبالًا كثيفًا من الطلاب، حيث أن تعليم الإسكندرية يركز على الاستعانة بنخبة متميزة من أكفأ المعلمين وقام بتجهيز عدد من القاعات  والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة وكذلك تزويدها بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة، وكذلك تشكيل لجان  وأطقم عمل من الاتصال السياسي والعلاقات العامة والأمن والتوجيه المالي والإداري مديري المراحل التعليمية المختلفة للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم.

هذا ويعقد مدير المديرية اجتماعات متعددة مع مجلس الأمناء بالإسكندرية لمناقشة واستعراض آليات التفعيل ومناقشة قيمة اشتراك الطلاب بالإدارات التعليمية وفق الموقع الجغرافي، مؤكدًا على تخفيض نسبة 50 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلي بعد استيفاء كافة المستندات.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين.

 

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