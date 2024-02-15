لأول مرة منذ 2006.. تصعيد غير مسبوق بين حزب الله وإسرائيل.. الحزب يتوعد حكومة الاحتلال.. ومخاوف من إجهاض مفاوضات الهدنة في غزة

في الوقت الذي يحاول العالم التدخل لمنع كارثة إنسانية في غزة حال اجتياح جيش الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوب القطاع والمكتظة بالسكان، اشتعلت الجبهة الثانية من الحرب بين جيش الاحتلال وحزب الله على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في سيناريو تسعى الولايات المتحدة الأمريكية طوال 130 يوما مضت تجنبه ومنع التصعيد بين تل أبيب والحزب اللبناني منعا لفتح جبهة ثانية من الحرب.

تصعيد غير مسبوق بين حزب الله وإسرائيل لأول مرة منذ 2006



ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي شهدت الجبهة الشمالية الإسرائيلية توترا غير مسبوق منذ عام 2006 مع حزب الله وسط اشتباكات بشكل يومي ردا على القصف الإسرائيلي والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

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والأربعاء شهد توترا هو الأعلى منذ بدء العدوان على غزة، في الوقت ذاته يضغط اليمين الإسرائيلي المتطرف على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبدء عدوان على جنوب لبنان للرد على ضربات حزب الله المتتالية في شمالي دولة الاحتلال، حيث قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إن الوقت حان لتغيير طريقة المواجهة في الشمال، وذلك في إشارة إلى حزب الله اللبناني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه مؤخرا على شمال تل أبيب.

الاشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي



كما قال بن غفير في تصريحات صحفية الأربعاء: "إن ما يحدث في الشمال حرب وعلينا التخلي عن الاستراتيجية الحالية". وقتل إسرائيلي وأصيب 7 آخرون في هجوم صاروخي شنه حزب الله اللبناني صباح اليوم على مناطق في شمال إسرائيل.

وأطلق حزب الله، الأربعاء، دفعة صواريخ على شمال إسرائيل مما تسبب في سقوط قتيل و8 مصابين، وهو الأمر الذي يثير مخاوف العالم من تحول الأزمة بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة تتسبب في اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تكثف فيه المحاولات لوقف الحرب في غزة.

غارات إسرائيلية على بلدة الشهابية جنوب لبنان pic.twitter.com/RuhqHwUvHQ — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 14, 2024

حزب الله يتوعد جيش الاحتلال بالرد على الغارات بالمنطقة الجنوبية اللبنانية

وأعلن جيش الاحتلال، لأربعاء، بدء شن موجة هجمات واسعة على الأراضي اللبنانية باستخدام الطائرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري: "بدأت طائرات الجيش الإسرائيلي موجة واسعة من الهجمات في الأراضي اللبنانية".

من ناحيته قال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين، إن الغارات في الجنوب اللبناني لن تمر دون رد على الإطلاق، مؤكدا أن المقاومة القوية المقتدرة حاضرة في كل الجبهات.

وأوضح هاشم صفي الدين: "العدوان الذي حصل اليوم في الجنوب اللبناني والذي استشهد جراءه عدد من المدنيين والأطفال هذا لا يمكن أن يمر دون رد على الإطلاق حتما سيكون هناك رد وهذا الرد سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب".

ترسانة أسلحة حزب الله، فيتو



وأضاف: "إذا كان البعض يتخيل أن بإمكانه تحقيق أهداف وغايات عجز عن تحقيقها في 2006 أو خلال سنوات المعادلات بين 2006 و2023، أو بإمكانه أن يحقق هذا الغايات الآن، فنقول له أنت مخطئ مرة أخرى، لن يتمكن العدو من تحقيق هذه الأهداف، ومازلنا في هذه المقاومة القوية المقتدرة الحاضرة في كل الجبهات".

وكشفت وكالة “رويترز ” الإخبارية، نقلا عن مصدرين أمنيين أن امرأة وطفلين استشهدوا أمس الأربعاء، في ضربات إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل سلسلة من الضربات على البلاد.

وأضاف المصدر أن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في الضربات.

وذكرت صحيفة "النهار" أن سيدة سورية وطفلها، ونجل زوجها، استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة الصوانة، في حين أسفر قصف آخر عن سقوط قتيل وجرح 15 آخرين في بلدة عدشيت.



غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية (الوطنية للإعلام) إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات دمرت مبنى على طريق عدشيت - القصيبة.

وذكرت أن طواقم الإسعاف توجهت إلى المنطقة، بالتزامن مع غارات أخرى استهدفت منطقة بصليا على أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، إنه رصد عدة قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا ونحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل حيث هاجم الجيش مصادر النيران.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيلية قتلت وأصيب سبعة آخرون، ثلاثة منهم بجروح متوسطة، بسقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد.

وفي السياق ذاته قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد.

ومن جانبها لفتت القناة 14 الإسرائيلية بأن هناك أنباء عن سقوط ضحايا نتيجة إصابة مباشرة في أحد المباني في صفد.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك مبنى أصيب بشكل مباشر في مدينة صفد إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية في تقرير لها، أنها تتعامل مع 5 إصابات بسبب سقوط صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني على شمال إسرائيل.



السيطرة على مسيرة إسرائيلية

كما أعلن "حزب الله" اللبناني، أنه سيطر على مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".

احتمالية اندلاع حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله

ووسط مخاوف عالمية من توسع رقعة الصراع في عدة جبهات عقب العدوان على غزة، ذكر تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية تنبأ مسبقا باحتمالية نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" يرعب المدنيين على جانبي الحدود، حيث يعتبر كثيرون أن هذه المواجهة ستكون "نتيجة حتمية" لحرب غزة.

الحرب الأكثر تدميرا لإسرائيل وحزب الله

ورأت الوكالة أن حربا كهذه قد تكون "الأكثر تدميرا" بالنسبة لطرفي النزاع، وأن إسرائيل و"حزب الله" تعلما الدروس من حربهما الأخيرة عام 2006.

ولفتت إلى أن الطرفين كان أمامهما أيضا أربعة أشهر للاستعداد لحرب أخرى، حتى في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع اتساع نطاق الحرب التي يشهدها قطاع غزة، مسلطة الضوء على مدى استعداد كل جانب، وكيف يمكن أن تتكشف الحرب وما يتم القيام به لمنعها.

وقالت إنه "يبدو أن حزب الله قد فوجئ بعملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل، كما قام حزب الله والجيش الإسرائيلي بتوسيع قدراتهما منذ عام 2006، لكن البلدين أكثر هشاشة أيضا"، مشيرة إلى أنه "في لبنان أدت أربع سنوات من الأزمة الاقتصادية إلى شل المؤسسات العامة، بما في ذلك الجيش وشبكة الكهرباء وتآكل نظامها الصحي، كما أن الدولة تستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري".

ضغوط اقتصادية كبيرة على حكومة الاحتلال بسبب العدوان على غزة

وأضافت: "إسرائيل تشعر بضغوط اقتصادية واجتماعية بسبب العدوان على غزة، والتي من المتوقع أن تكلف أكثر من 50 مليار دولار، أو حوالي 10 % من النشاط الاقتصادي الوطني حتى نهاية عام 2024، وفقا لبنك إسرائيل. وسوف ترتفع التكاليف بشكل حاد إذا اندلعت حرب مع لبنان".

