الأربعاء 14 فبراير 2024
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خارج الحدود

القبة الحديدية الإسرائيلية تفشل في اعتراض صاروخ لـ حزب الله

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، ذكرت وسائل إعلام عبرية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن  حزب اللهيستخدم صواريخا دقيقة في قصفه على مدينة صفد بالجليل الأعلى، والقبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال 

وفي السياق ذاته قالت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي إنه  تم رصد 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مدينة صفد.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى في صفد إثر قصف على المدينة، بينما قال الإسعاف الإسرائيلي إن هناك 4 جرحى إثر قصف على مدينة صفد بالجليل الأعلى.

ومن جانبه أفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية أن هناك أنباء عن سقوط ضحايا نتيجة إصابة مباشرة في أحد المباني في صفد.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك مبنى أصيب بشكل مباشر في مدينة صفد إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية في تقرير لها، أنها تتعامل مع 5 إصابات بسبب سقوط صواريخ أطلقها حزب الله اللبناني على شمال إسرائيل.

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وفي وقت سابق أعلن "حزب الله" اللبناني، أنه سيطر على مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة.

السيطرة على مسيرة إسرائيلية

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".

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اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة حزب الله القبة الحديدية لبنان

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