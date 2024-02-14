في الفلانتين، قصص حب انتهت بفضائح

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، شهدت محافظات الجمهورية اليوم عددا من جرائم هتك عرض وابتزاز، باستغلال الطرف الآخر وارتكاب جرائم بحقه.

طالبة تتهم حبيبها وأصدقاءه باغتصابها في النزهة

وقعت قاصر تبلغ من العمر 16 عاما في فخ العلاقة العاطفية مع طالب في سنها، أوهمها بحبه لها، واعتدى عليها جنسيًا بأحد الأماكن المهجورة بمشاركة 2 من أصدقائه.

وروت الفتاة المجني عليها أمام رجال المباحث كواليس اعتداء المتهمين عليها، وقالت إنها ارتبطت عاطفيًا بطالب يبلغ من العمر 16 عاما، وتواعدا على التقابل في أحد الأماكن المهجورة، وبالفعل ذهبا إلى عقار مهجور في منطقة النزهة.

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وأكدت الفتاة في اعترافاتها أنها تفاجأت بقدوم 2 من أصدقاء عشيقيها إلى المكان، واعتدوا عليها جنسيًا دون رغبتها، ومعاشرة أحدهم لها جنسيا وفض غشاء بكارتها كرها عنها بمساعدة الآخر.



وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم عرضهم على جهات التحقيق، التي تباشر التحقيقات معهم في الواقعة، كما أمرت بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لإعداد تقرير عن أثار التعدي عليها.

طالب يعتدى على زميلته بعين شمس



أما الواقعة الثانية كانت بمنطقة عين شمس، عندما قام طالب بالثانوي بالاعتداء على زميلته، تم ضبطه، بعد أن تبلغ لقسم شرطة عين شمس من موظف وابنته سن 17 بتضرره من طالب سن 16 لقيامه بالاعتداء على ابنته والاستيلاء علي هاتفها المحمول وابتزازها حتي لا تقوم بإنهاء العلاقة، تم ضبط المتهم والهاتف، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاغتصاب

وكشف خبير قانوني، أن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغًا، مشيرًا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف أن هناك حالات عدَّة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، ومتابعا: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

واستكمل: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجني عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».