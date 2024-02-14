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وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بالقاهرة الجديدة

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الإسكان، فيتو

قام الدكتور عاصم، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أهمية تلك المشروعات والتي يتم تنفيذها في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة، ويرافقه خلال الجولة، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة.

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وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمحور "R R"، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمحور بداية من تقاطعه مع محور العبور بالتجمع الثالث، وحتى تقاطعه مع محور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي بطول 8 كم، ويخدم مشروعات الإسكان بالتجمع الثالث (سكن مصر - دار مصر)، ومنطقتي الأندلس والمستثمر الصغير، ومنطقة النوادي، والكمبوندات القائمة بالامتداد الشرقي للمدينة، موجهًا بالاهتمام بأعمال الزراعة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال بتلك المشروعات.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، مشروع تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطي، واستمع لشرح من المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز المدينة، عن موقف مشروعات تطوير محاور الطرق بالمدينة، وتشمل أيضًا، تطوير ورفع كفاءة محور (24) بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، ويتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول إجمالي 10 كم، وعرض إجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل، ومحور 28، الذي يتكون من 6 حارات، وطريق خدمة به 3 حارات، وبطول إجمالي 2 كم، ويمتد إلى الطريق الدائري الأوسطي، ويخدم منطقة بيت الوطن.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن مشروعات تطوير محاور الطرق بالقاهرة الجديدة تشمل مشروع محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، ومشروع تطوير امتداد محور محمد نجيب، بطول حوالي 2 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترًا للاتجاه الواحد، وحارتي خدمة على جانبي الطريق، وتطوير محور العبور، بطول 2.8 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وبعرض 19 مترًا للاتجاه الواحد، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر، وتطوير محور الجزيرة، بطول 2.6 كم، بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه، وعرض الاتجاه 19 مترًا، والجزيرة الوسطى بعرض 2 متر.

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