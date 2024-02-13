الإسكان والكهرباء تبحثان توصيل وتشغيل شبكات الأقصر الجديدة

التقى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة مسئولي قطاع توزيع كهرباء الأقصر (شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء) لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ وتشغيل شبكات الكهرباء بالمدينة.

وتعهد مسئولو شركة الكهرباء بسرعة إنهاء إجراءات الاختبار وإطلاق التيار والاستلام للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة حرصًا على سرعة توصيل خدمة الكهرباء لكافة المناطق بالمدينة.

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كما أكد المهندس رئيس الجهاز حرص الجهاز على التعاون مع العاملين بشبكة كهرباء طيبة لتقليل كمية فقد الكهرباء بالمدينة.

تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات.



وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقليوبية، تشمل توصيل خدمة الصرف الصحي لـ23 قرية، وإنشاء 3 محطات معالجة، بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، وهى، محطة معالجة القشيش، بطاقة 15 ألف م3/يوم، ومحطات رفع (الغريرى - العطارة - القشيش - الحزانية - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - عرب الشعارة)، ومحطة معالجة منشأة الكرام، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ومحطات رفع (منشأة الكرام، تل بني تميم - كفر الشرف القبلي - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري)، ومحطة معالجة الكوم الأحمر، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومحطات رفع (الكوم الأحمر - نوي - نوب طحا - الزهويين - كفر سندوه - المريج - كفر الصهبي - كفر الشيخه سالمه - كفر الدير والحصافة).

من الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزًا فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، مشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مشروعات التطوير.

كما أعلن المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" عن الانتهاء من تطوير أحد الميادين بمركز الخدمات الرئيسى رقم (2) والواقع بقطاع شرق المدينة.

وأضاف "رئيس الجهاز" أن الميدان يوزع الحركة بين مناطق العمارات والفيلات وذلك بالطريق الفاصل بين كمبوند "دار مصر، وجنة"، موضحًا أن الأعمال شملت على تنفيذ مشايات وزراعة الأحواض بشتلات الزهور والنخل السيكاس مع تدعيم الميدان بالنجيل الصناعى لترشيد استهلاك مياه الري وكذا الزلط الديكورى والإنارة لتتواكب مع الأعمال المنفذة وتضيف اللمسه الجماليه للميدان.

كما أضاف المهندس "على سعد" بأن تلك الأعمال تأتى فى إطار خطة الجهاز لتطوير وتجميل الميادين بهدف ظهور المدينة فى أبهى الصور الحضارية.

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