الأربعاء 14 فبراير 2024
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محافظات

مياه الأمطار تحول شوارع وميادين الإسكندرية لبحيرات

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

حولت مياه الأمطار شوارع وميادين محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء لبحيرات وبرك كبيرة تسببت في غلق بعض الشوارع بالمحافظة.

وحرص العاملون بهيئة الصرف الصحي في الإسكندرية على  تطهير الشنايش والدفع بسيارات شفط المياه لسرعة سحبها. 

 ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدها بالمناطق الساخنة الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي تجمعت نتيجة أجواء الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة وكذلك التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

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وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، مشددة على الدفع بسيارات تصريف أي تجمعات لمياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

جاء ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

الاسكندرية طقس اخبار طقس الإسكندرية

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