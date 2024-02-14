تداول 15 ألف طن و917 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 917 شاحنة 91 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 501 شاحنة، 90 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 416 شاحنة و1 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي EVERST K، الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3640 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1470 راكب بموانيها اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024.

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