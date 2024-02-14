رئيس حي شرق بالإسكندرية: غلق وتشميع مخبز والتحفظ على 135 حالة إشغال متنوع

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، إن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمناطق كفر عبده وسموحة ولوران بنطاق الحي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي.

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وتوجهت الحملة إلى شوارع سانت جينى بكفر عبده، وشارع توت عنخ امون بسموحة وشارع الإقبال بلوران بنطاق الحي، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات، وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع ١ مخبز وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٤٠ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحلات والكافيهات المخالفة، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على ١٣٥حالة إشغال متنوع، فضلا عن قيام صحة شرق بتحرير ٢ محضر عدم حمل شهادة صحية وعدم تطبيق إجراءات احترازية وإعدام ٥٢ كيلو جبن متنوعة فاسدة، وقيام الطب البيطري بإعدام ٥ كيلو لحوم مصنعة متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت السلامة والصحة المهنية بتحرير ٦ محضر، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وعدم حمل شهادات صحية، وقيام مكتب العمل بتحرير ٢ إنذار، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادة صحية ونظافة عامة، وقيام إدارة شئون البيئة بتحرير ٥ إنذارات.

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية، وإدارة شئون البيئة والرصد البيئي والإيرادات.