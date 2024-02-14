8 صور ترصد سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم سقوط أمطار غزيرة على مناطق شرق ووسط وغرب المحافظة وسط موجة من الصقيع والغيوم.

“فيتو” رصدت بعض الصور لسوء الأحوال الجوية بالمحافظة وسط تواجد مسئولي وتنفيذي أحياء المحافظة ورفع درجات الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار.

وحرص الباعة الجائلون على الانصراف من الميادين والشوارع العامة هروبا بسلعتهم من الأمطار خوفا من التسبب في خسائر لهم وسط تواجد مسئولي وتنفيذيي أحياء المحافظة.

وكان اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قد أعلن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من اليوم الأربعاء استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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وأكد رئيس الصرف الصحي في الإسكندرية أن من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا تبدأ من فترة الظهيرة تكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة.. يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50-70 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

وتم رفع درجات الاستعداد وتنتشر السيارات والبدلات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على تمركز ١٨٢ سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

وشدد على جميع العاملين الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع أي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

كما شدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.